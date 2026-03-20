Туристы смогут по-новому увидеть Эйфелеву башню благодаря подвесному мосту

Сетчатый мост расположен между восточной и западной опорами монумента на высоте 60 метров.

У туристов появилась возможность по-новому взглянуть на символ Парижа – знаменитую Эйфелеву башню.

Как пишет Euronews Travel, на днях там открылся подвесной мост под названием "Головокружение башни" (Vertigo of the Tower) длиной 40 метров, соединяющий восточную и западную опоры монумента.

Расположенный почти в 60 метрах от земли, мост полностью покрыт сеткой и состоит из более чем 25 000 сетчатых панелей.

Как попасть на мост Эйфелевой башни

Прогулка по мосту бесплатна для всех обладателей билетов на Эйфелеву башню, доступ осуществляется с первого этажа.

Чтобы попасть туда, нужно отсканировать QR-код на месте и забронировать временной слот в течение следующих 60 минут, так как по мосту одновременно могут пройти только четыре человека.

Мост "Головокружение башни" был впервые представлен в прошлом году, и во второй раз он будет открыт до 3 мая 2026 года.

Немного фактов об Эйфелевой башне

Эйфелева башня была построена про проекту инжинера Гюстава Эйфеля в 1889 году как центральный объект Всемирной выставки столетию взятия Бастилии.

Изначально конструкцию планировали снести через 20 лет, однако учитывая ажиотаж вокруг нее, башню решили оставить. В последующие годы ее неоднократно дополняли новыми деталями.

В наши дни Эйфелева башня занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый посещаемый платный памятник.

Внутри сооружения есть три смотровых площадки:

первый этаж высотой 57 метров;

второй этаж высотой 116 метров;

верхняя площадка на высоте 276 метров над землей.

На всей территории башни также расположены многочисленные рестораны и бары.

Что нового посмотреть в Париже

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в декабре 2025 года во французской столице открылась самая длинная в Европе канатная дорога – она протянулась аж на 4,5 километра. Это произошло спустя 17 лет после того, как ее проект был впервые предложен. На строитеьство ушло 138 миллионов евро.

Также Париж не так давно признали самым дружелюбным по отношению к детям городом Европы. В основу рейтинга легли показатели безопасности на дорогах городов.

