Простая привычка для здоровья: врачи объяснили, чем полезен стакан теплой воды

Одно из лучших времен для употребления теплой воды - вечер.

Употребление утром горячей или теплой воды может способствовать регуляции нервной системы. Об этом рассказала сертифицированный врач-натуропат Маура Хеннингер, передает martha stewart.

Кроме того, употребление такой воды может стать ритуалом, который поддерживает пищеварение и регуляцию стресса - две системы, которые работают вместе и тесно связаны почти со всеми аспектами здоровья.

Потенциальные преимущества употребления теплой или горячей воды

"Теплые напитки уже давно являются частью традиционных оздоровительных практик во многих культурах. От травяных чаев до теплой воды с лимоном по утрам - многие люди верят, что горячая вода обладает уникальными преимуществами для здоровья, выходящими за пределы простой гидратации", - рассказала доктор Азза Халим.

По словам специалистов, в целом правильная гидратация помогает организму и мозгу функционировать в полную силу, улучшая настроение, когнитивные способности и уровень энергии в течение дня.

"Именно гидратация является основной причиной большинства полезных для здоровья эффектов, независимо от температуры. Однако теплая вода может способствовать пищеварению и кровообращению, расслабляя гладкую мускулатуру желудочно-кишечного тракта и способствуя умеренному расширению сосудов", - заверила Халим.

В то же время доктор Хеннингер говорит, что теплая вода также оказывает успокаивающее воздействие на организм и не вызывает такого резкого ощущения, как холодная вода.

Учитывая это, следует прислушиваться к тому, что лучше всего подходит именно вам. Врач призывает каждого обращать внимание на реакцию своего организма, подчеркнув, что употребление теплой воды - это полезная привычка, а не замена других видов питания. Однако тем, кто предпочитает более холодную воду, стоит ее и пить.

"Самое главное - это хорошо себя чувствовать и поддерживать гидратацию", - подчеркнула Хеннингер.

Доктор Халим с этим согласилась:

"Не существует единой "оптимальной" температуры для пользы здоровью".

Также Хеннингер добавляет, что чашка теплой воды утром может увлажнить организм после сна и способствовать регулярному стулу.

"Это простая, недорогая привычка, которая может существенно поддержать ежедневные физиологические ритмы. Вы выходите из состояния ночного голодания и легкого обезвоживания. Теплая вода может быть легче для пищеварительной системы, чем ледяная, и может помочь "разбудить" кишечник", - отметила врач.

Специалист подчеркнула, что одним из лучших времен для употребления теплой воды является вечер.

"Это сигнализирует организму, что пришло время расслабиться", - сказала она.

Кроме того, теплая вода может быть полезна между приемами пищи, особенно для тех, кто страдает от вздутия живота, хронического напряжения или запоров.

"Утверждения о том, что горячая вода резко ускоряет метаболизм или сжигает жир, не подтверждены убедительными медицинскими доказательствами. За детоксикацию организма отвечают прежде всего печень, почки и лимфатическая система. Употребление воды способствует этим процессам, но температура воды не влияет существенно на детоксикацию или метаболизм", - предупредила Халим.

Также горячая вода может помочь при заложенности носа.

"Исследования показали, что теплые жидкости могут субъективно облегчать такие симптомы, как насморк, кашель, боль в горле и усталость при инфекциях верхних дыхательных путей. Теплые напитки могут помочь разжижать слизь, улучшать ее отток, успокаивать раздраженные ткани горла и способствовать увлажнению слизистой оболочки дыхательных путей", - заверила Халим.

