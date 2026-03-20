Российская армия получила новые зенитные ракетно-пушечные комплексы

"Панцир-С" активно используется россиянами против Украины.

Холдинг "Высокоточные комплексы" передал российской армии новые зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С". Об этом он сообщил на своей странице.

"Боевые машины прошли необходимые испытания и были приняты представителями военной приемной комиссии", – отмечает российская сторона.

Комплекс предназначен для противовоздушной обороны военных и административно-промышленных объектов и районов от самолетов, вертолетов, беспилотников, крылатых ракет и других средств воздушного нападения, а также для усиления группировок ПВО при отражении массированных ударов.

"Панцирь-С" является мобильным и обладает неплохой для своего класса огневой мощью.

Противовоздушная оборона осуществляется автоматическими пушками калибра 30 мм и управляемыми ракетами с радиокомандным наведением. По данным из открытых источников, "Панцирь-С1" может поражать цели на дальности до 20 км. Высота цели может достигать 15 км.

По словам россиян, на счету "Панцирей" успешный сбитый самых разнообразных БПЛА, а также баллистических ракет ATACMS, крылатых ракет Storm Shadow и "Фламинго", скоростных ракет HARM, управляемых снарядов HIMARS и других целей.

Это в определенной степени подтверждают специалисты СБУ, которые отмечали, что "Панцири" показали себя наиболее эффективным средством противодействия украинским дальнобойным дронам.

В то же время сами ЗРГК "Панцирь" очень уязвимы для украинских атак. Сообщалось, что спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ в 2025 году дальнобойными ударами вдвое сократили количество российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

Ранее УНИАН писал, что в Донецкой области были уничтожены два дорогостоящих зенитно-ракетных комплекса российских оккупантов. Речь шла о тактическом зенитном ракетном комплексе "ТОР" и РЛС 50Н6Е комплекса ЗРК С-350 "Витязь".

Напомним, по данным СМИ, именно С-350 Россия в последнее время пытается "впарить" Индии. Речь идет не только о самом вооружении, но и о передаче технологий по его изготовлению.

