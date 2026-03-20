Антициклон в Украине: синоптик рассказал, какая погода ожидается на выходных

Прогноз погоды в Украине на 21 и 22 марта.

В течение выходных на погоду в Украине будет влиять антициклон, поэтому осадков почти не будет, а температура ожидается комфортной. Об этом на "Метеопрог" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

"В ближайшие сутки погодные условия в нашей стране будет определять малоподвижный антициклон, поэтому существенных осадков не предвидится, лишь местами в западной части и на крайнем юге временами может пройти небольшой дождь и морось", - прогнозирует он.

Температура прогнозируется преимущественно выше 0 °С, лишь ночью местами будут фиксироваться небольшие заморозки.

Ветер 21 и 22 марта будет умеренный, а в южной половине – местами порывистый.

Погода 21 марта

В западных областях суббота будет облачной, но с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, а в Карпатском регионе – с мокрым снегом. Возможен слабый туман. Ветер 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -2…+3 °С, днем +7…+12 °С, в Карпатах 0…+5 °С.

На севере без существенных осадков. Ветер 5–10 м/с. Ночью температура будет в пределах -1…+4 °С, днем +4…+9 °С.

В центральных регионах будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер 7–12 м/с. Температура ночью составит +1…+6 °С, днем +7…+12 °С.

На юге Украины будет преобладать облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер 9–14 м/с. Температура ночью будет колебаться в диапазоне +2…+7 °С, а днем составит +8…+13 °С.

На востоке в субботу также будет преобладать облачная погода с прояснениями и без осадков. Ветер 9–14 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 °С, днем +6...+11 °С.

Погода 22 марта

На западе Украины под влиянием выступления антициклона ожидается устойчивая погода без осадков. Лишь в Карпатах возможен небольшой мокрый снег. Ночью будет -3…+2 °С, а днем +7…+12 °С, в Карпатах 0…+5 °С.

На севере Украины в воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 5–10 м/с. Температура ночью -3…+2 °С, днем +4…+9 °С.

В центральных областях прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер 7–12 м/с. Температура ночью -1…+4 °С, а днем воздух прогреется до +7…+12 °С.

На юге Украины 22 марта будет преобладать облачная погода с прояснениями, временами пройдут небольшие дожди. Ветер 7–12 м/с. Температура ночью +2…+7 °С, а днем +7…+12 °С.

На востоке Украины в конце недели сохранится облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер 7–12 м/с. Ночью температура снизится до -1...+4 °С, а днем термометры покажут +7...+12 °С.

В этом году день весеннего равноденствия приходится на 20 марта, и его отсчет начнется в 16:45 по киевскому времени.

Это означает, что сегодня продолжительность дня почти равна ночи по всей Земле. День весеннего равноденствия считается астрономическим началом весны в Северном полушарии. Именно с сегодняшнего дня световой день начнет увеличиваться.

