Выбрана самая счастливая страна в мире: какое место в этом рейтинге заняла Украина

Финляндия в девятый раз подряд признана самой счастливой страной мира, указывается во "Всемирном отчете о счастье за 2026 год", опубликованном Центром исследований благополучия Оксфордского университета.

Как отмечает издание The Independent, ссылаясь на новый глобальный отчет, интенсивное использование социальных сетей способствует резкому ухудшению самочувствия молодежи, причем особенно тревожные последствия этого ощущают на себе девочки-подростки в англоязычных странах и Западной Европе.

В статье отмечается значительное снижение уровня удовлетворенности жизнью среди лиц в возрасте до 25 лет в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии и Новой Зеландии за последнее десятилетие.

Издание объясняет, что это дает основания полагать, что длительное просмотр лент в социальных сетях является ключевым фактором этой тревожной тенденции.

Финляндия в девятый раз подряд возглавляет этот рейтинг. Более того, другие страны Северной Европы, в частности Исландия, Дания, Швеция и Норвегия, стабильно входят в первую десятку.

В статье отмечается, что Коста-Рика сделала значительный скачок в первую пятерку, заняв в этом году четвертое место после того, как в 2023 году поднялась с 23-го места.

В отчете это объясняется тем, что семейные и другие социальные связи способствуют улучшению самочувствия.

"Мы считаем, что это связано с качеством их социальной жизни и стабильностью, которой они сейчас пользуются", – рассказал профессор экономики Оксфордского университета, возглавляющий Центр исследований благополучия и являющийся одним из редакторов "Всемирного доклада о счастье" Ян-Эммануэль Де Неве.

Он добавил, что в целом в Латинской Америке сильны семейные и социальные связи, а также высок уровень социального капитала – даже выше, чем в других регионах.

Стабильное лидерство Финляндии и других стран Северной Европы объясняется в отчете сочетанием таких факторов, как уровень благосостояния, его равномерное распределение, наличие социального государства, защищающего людей от рисков рецессии, а также высокая средняя продолжительность жизни.

"Как и в предыдущие годы, страны, находящиеся в зонах крупных конфликтов или вблизи них, остаются внизу рейтинга", – отмечает издание.

В частности, Афганистан вновь признан самой несчастной страной, за ним следуют Сьерра-Леоне и Малави в Африке.

По данным издания, рейтинг стран составлен на основе ответов около 100 000 человек в 140 странах и территориях, которых попросили оценить свою жизнь. Исследование было проведено в сотрудничестве с аналитической компанией Gallup и Сетью решений в области устойчивого развития ООН.

Как подчеркивает издание, в рейтинге за 2026 год уже второй год подряд ни одна из англоязычных стран не попала в первую десятку. Например, США занимают 23-е место, Канада – 25-е, а Великобритания – 29-е.

К слову, Украина в мировом рейтинге счастья заняла 111 место, как и в предыдущем году. Отмечается, что лучший показатель страны был 87 место, а худший – 138. При этом наибольший подъем зафиксирован в 2020 году, то есть незадолго до полномасштабной войны, а наибольший спад – в 2023 году. Если раньше украинцы отвечали, что у них больше положительных, чем отрицательных эмоций, то в новом отчете эта разница почти исчезла: положительных эмоций – 128 пунктов, тогда как отрицательных – 127.

Последние опросы украинцев: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что результаты всеукраинского опроса общественного мнения Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в период с 1 по 8 марта 2026 года, свидетельствуют о росте числа граждан, считающих абсолютно неприемлемым условие вывода Сил обороны из Донецкой области в обмен на получение гарантий безопасности со стороны США. Примечательно, что 71% опрошенных ответили, что не верят, что нынешние переговоры приведут к устойчивому миру в Украине. Добавляется, что 62% респондентов против того, чтобы передать под контроль России весь Донбасс. В то же время, уменьшилось количество граждан, готовых терпеть войну столько, сколько будет необходимо. В конце января 2026 года таких было 65%, а в середине февраля – уже 52%.

Также мы писали, что результаты опроса социологической группы "Рейтинг" показывают, что 68% респондентов среди украинской молодежи заявили, что не хотели бы эмигрировать из Украины, еще 29% ответили, что хотели бы уехать за границу. Подчеркивается, что чаще всего выражали готовность уехать из Украины подростки и юноши в возрасте 14-24 лет – таких 37%. Добавляется, что 71% опрошенных поделились, что не рассматривают возможность вступить в ряды ВСУ. Главной причиной, по которой молодежи хочется уехать из Украины, является материальное положение – 47% опрошенных выбрали этот ответ, вторая причина – продолжение войны. Такой ответ выбрали 39% респондентов.

