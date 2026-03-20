Названы страны, которым война в Иране грозит новым 'ценовым шоком' на продукты питания

Такие страны, как Сомали, Бангладеш и Кения, не имеют больших запасов удобрений и зависят от поставок из стран Персидского залива.

Война в Иране может вызвать стремительный рост цен на продукты питания в развивающихся странах. Об этом сообщает Reuters.

Нарушение поставок удобрений и стремительный рост цен на энергоносители из-за войны в Иране грозят вызвать новый скачок цен на продовольствие в этих странах, рискуя отбросить их развитие на годы назад.

Это произошло именно тогда, когда многие развивающиеся страны только начали оправляться от предыдущих глобальных потрясений. Речь идет о пандемии и войне в Украине.

Видео дня

Продукты питания и топливо составляют менее четверти потребительской корзины в большинстве развитых экономик, но составляют от 30% до 50% во многих развивающихся странах.

Главным риском для стабильности цен на продукты являются удобрения. Ормузский пролив, который фактически заблокирован Тегераном, обеспечивает транспортировку около 30% мировой торговли удобрениями, а производители стран Персидского залива являются крупными поставщиками аммиака и карбамида.

Bank of America предупреждает, что конфликт грозит остановить 65-70% мировых поставок мочевины.

"Это повлияет на посевную… в мире будет меньше предложения сельскохозяйственной продукции - основных зерновых культур, кормов, а следовательно, и молочных и мясных продуктов", - говорит Максимо Тореро, экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В отличие от топлива, стратегических глобальных запасов удобрений не существует. Однако некоторые страны более уязвимы, чем другие.

Латинская Америка защищена от последствий конфликта, хотя министр сельского хозяйства Бразилии Карлос Фаваро предупредил, что страна может столкнуться с проблемами поставок удобрений.

В то же время такие страны, как Сомали, Бангладеш, Кения и Пакистан, обычно не хранят большие запасы удобрений и в большей степени зависят от поставок из стран Персидского залива. По данным ФАО, стоимость удобрений в Кении уже выросла примерно на 40%.

Руанда, которая получает большую часть своих удобрений из стран Персидского залива, сейчас рассматривает меры по защите сельского хозяйства.

В целом рост цен на удобрения (или даже их полная нехватка) может существенно снизить урожайность, тогда как повышение цен на энергоносители скажется на затратах на производство и транспортировку.

Напомним, мировые цены на нефть и газ выросли примерно более чем на 50% с начала конфликта, повышая затраты на всех этапах цепочек поставок.

"Сначала ощущается влияние на энергетику, а когда оно стихает, наступает второй этап - рост цен на продукты питания", - говорит Дэвид Рис, руководитель отдела глобальной экономики в Schroders.

Любой дефицит удобрений в первую очередь почувствуют культуры с высоким потреблением азота, такие как кукуруза и пшеница. Более высокие затраты на корма в конечном итоге скажутся на всем - от хлеба до производства яиц.

До того, как разгорелся конфликт в Иране, глобальная инфляция смягчалась, а некоторые цены на продукты даже падали. В январе глобальная инфляция цен на продовольствие опустилась до самого низкого уровня как минимум с 2017 года.

Предыдущие скачки цен на продукты вызывали социальные волнения, заставляя правительства проявлять осторожность. Так, правительство Египта активно субсидирует хлеб, чтобы поддержать социальную стабильность.

Последствия нынешней войны могут быть непредсказуемыми.

Рост цен на топливо может отвлечь урожаи на производство биотоплива вместо продовольствия. А экономическое замедление в странах Персидского залива может сократить денежные переводы в такие страны, как Пакистан, Ливан и Иордания.

Европейский банк реконструкции и развития уже рассматривает пакеты поддержки, в частности помощь в закупке удобрений. В ФАО призывают другие банки развития и правительства быть готовыми к чрезвычайным мерам, если война не закончится в ближайшее время.

Последствия войны в Иране для экономики - другие новости

Вас также могут заинтересовать новости: