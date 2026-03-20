7 самых преданных пород кошек, которые никогда не оставят вас в одиночестве

Ветеринар назвал кошек "верными партнерами", чья преданность способна удивить даже скептиков.

Кошки часто имеют репутацию независимых и несколько эгоистичных животных, которые "гуляют сами по себе". Однако ветеринары уверяют, что среди кошек есть настоящие любители человеческого общества, готовые следовать за хозяином по пятам. Об особенностях кошачьей психологии пишет издание Parade Pets.

Сибирская кошка

Если вы ищете настоящего друга, то эта порода – именно то, что нужно. Нита Васудеван, ветеринарный врач страховой компании Embrace Pet Insurance, отмечает, что сибирские кошки чрезвычайно ориентированы на людей.

Они обычно ходят за своим человеком из комнаты в комнату и искренне стремятся участвовать во всем, что вы делаете. Часть их любви к людям связана с историей породы как рабочих кошек, которым приходилось быть адаптивными и общительными.

Эми Уорнер, ветеринар-резидент сервиса Waggle, добавляет приятный бонус: эти кошки считаются менее аллергенными из-за низкого уровня специфического белка в их организме.

Бомбей

Этот стильный черный красавец обожает компанию, поэтому его считают одним из самых преданных. Васудеван описывает бомбеев как "кошек на липучках", которые просто не любят, когда их оставляют в стороне.

Она подчеркивает, что эту породу изначально разводили как компаньонов, крепкая привязанность заложена в их ДНК. Животные буквально расцветают от внимания и наслаждаются каждой минутой, проведенной на коленях хозяина.

Сиамская кошка

Несмотря на мультяшные стереотипы об отстраненности, в реальной жизни сиамцы совсем другие. Ворнер рассказывает, что эти кошки очень ориентированы на людей и демонстрируют это каждый день. Связь, которую они формируют, может быть чрезвычайно интенсивной.

Ветеринары делятся наблюдением, что сиамцы обычно выбирают одного любимого хозяина, а их лояльность обусловлена высоким социальным интеллектом и постоянной потребностью во взаимодействии.

Бирманская кошка

Эти пушистики имеют заслуженную репутацию чувствительных натур. Часто бирманцев называют породой, тонко чувствующей потребности людей. Эти кошки улавливают настроение хозяина и придут искать вас именно тогда, когда вы отдыхаете или плохо себя чувствуете. Ветеринарі характеризуют их как чрезвычайно нежных, терпеливых и тихих компаньонов, которые идеально подходят для семей с детьми.

Тонкинская кошка

Будучи гибридом сиамской и бирманской пород, тонкинез унаследовал все самое лучшее. Это очень общительная кошка, которая любит быть "в гуще событий" и следить за каждым шагом в доме. По словам Ворнер, они буквально преследуют хозяев, чтобы ничего не пропустить.

Ветеринар добавляет, что их преданность основана на сильной потребности в компании, поэтому они идеально подходят для тех, кто живет один.

Голубая кошка

С этими красавцами нужно набраться терпения, но результат того стоит. На первый взгляд они могут показаться отстраненными, однако это обманчивое впечатление. Эта порода обычно формирует очень прочную связь только с одним человеком и может игнорировать остальных. Однако, когда доверие установлено, они становятся невероятно лояльными и всегда хотят быть рядом.

Американская короткошерстная кошка

Это вариант для тех, кто ценит стабильность. Ветеринары описывают эту породу как устойчивую и надежную. Хотя эти кошки ненавязчивы, они формируют долгосрочную лояльность и прекрасно ладят с другими домашними питомцами. Специалисты подчеркивают, что это одна из самых неприхотливых в уходе пород, которая при этом остается ласковой и игривой на протяжении всей жизни.

Пушистые любимцы

Добавим, что мурчание кошек не только сигнализирует об удовольствии, но и может появляться, когда животное испытывает боль или стресс, что помогает ему успокоиться и самостоятельно влиять на свое самочувствие. По данным ветеринаров, мурчание действует подобно вибрационной терапии: его частота стимулирует выделение эндорфинов и может способствовать снижению боли и даже улучшению заживления тканей.

