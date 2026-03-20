'ПриватБанк' снизил цены на валюту: курс доллара и евро на пятницу

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,25 грн, а евро – 51,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 20 марта, снизился на 5 копеек и составляет 44,15 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел также на 5 копеек и составляет 51,00 гривню за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,55 гривни, а евро – по курсу 50,00 гривень за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу остался на уровне 44,25 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился и составляет 51,02 гривни.

Национальный банк Украины установил на 20 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 43,96 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 6 копеек.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,50 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 2 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подешевел на 6 копеек и составляет 44,19 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,65 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 10 копеек и составляет 51 гривню за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,30 гривни за евро.

