Как российский дрон малой дальности оказался на Майдане: эксперты ищут объяснение

Обломки российского ударного беспилотника, обнаруженные на площади Независимости, по информации экспертов Forbes не должны были долететь до центра Киева. По данным аналитиков, найденный беспилотник был идентифицирован как российский дрон-камикадзе Lancet. Эти аппараты обычно применяются как тактическое оружие на линии фронта и имеют весьма ограниченную дальность полёта.

Согласно информации, дроны такого типа чаще всего используются для ударов по технике или позициям на поле боя. Поэтому появление обломков "Ланцета" в самом центре украинской столицы выглядит пугающим. Эксперты предлагают несколько возможных объяснений.

Одна из версий заключается в том, что беспилотник мог быть запущен ближе к Киеву, чем обычно. Другая гипотеза – аппарат мог использовать ретрансляторы связи или сетевые каналы управления, которые увеличивают радиус его применения.

Видео дня

Специалисты также не исключают, что Россия могла экспериментировать с новыми методами применения дронов, например использовать их в составе множества беспилотников или в связке с другими типами аппаратов. При подобном сценарии часть дронов выполняет роль разведчиков или ретрансляторов сигнала, позволяя ударным беспилотникам действовать на более дальнем расстоянии от оператора.

Кроме того, вопросы вызывает маркировка крыльев дрона – ранее подобные обозначения использовались на внешней поверхности крыльев беспилотников для идентификации другими дронами в "рое". На "Ланцете", упавшем на Майдане Независимости, маркировка с нижней стороны крыльев, что также вызывает ряд вопросов и обсуждений. Эксперты предполагают, что таким образом операторы рассчитывают идентифицировать дрон и по информации из социальных сетей определить, куда долетел тот или иной аппарат.

По словам специалистов, появление таких дронов в центральной части Киева может свидетельствовать о расширении тактики применения беспилотников и попытках россиян найти новые способы обхода систем украинской противовоздушной обороны.

Чем опасен беспилотник "Ланцет"

Ударный беспилотник Lancet-3M считается одной из немногих успешных разработок России на раннем этапе полномасштабной войны. Аппарат производит компания ZALA Group – дочернее предприятие концерна Калашников. Дрон запускается с катапульты, весит около 12 кг и имеет размах крыла примерно 1,8 метра. Он оснащён боевой частью массой около 3 кг кумулятивного типа, которая предназначена для поражения бронетехники.

Наведение осуществляется оператором с помощью встроенной камеры и тепловизора. Lancet-3M стал одним из первых российских беспилотников, получивших элементы автоматического наведения на завершающем этапе атаки. Оператор может зафиксировать цель, после чего автопилот выполняет финальную фазу удара. По состоянию на март по Украине было выпущено 4493 таких дрона.

Однако в последние месяцы использование этих беспилотников постепенно уменьшается, им на смену приходят более дешёвые дроны "Молния", которые значительно проще по конструкции собраны практически из подручных материалов. При этом стоимость таких аппаратов составляет примерно 1000 долларов, что позволяет производить их массово. Для сравнения, один "Ланцет" стоит около 35 тысяч долларов.

Максимальную дальность "Ланцетов" обычно оценивают примерно в 40 километров. Однако этот показатель связан прежде всего с ограничениями радиоуправления, а не с возможностями двигателя. При использовании ретрансляторов сигнала удары таких дронов фиксировались на расстоянии до 72 километров. Однако это значительно меньше расстояния до Киева, которое от ближайших контролируемых россиянами территорий составляет около 200 километров.

Падение обломков дрона в центре Киева

Напомним, что падение обломков дрона в центре Киева произошло вследствие атаки 16 марта. Эксперт Павел Лакийчук предупредил, что россияне начали окрашивать свои БПЛА в белый цвет, что может свидетельствовать о том, что враг готовится к увеличению атак в дневное время. Во время этой атаки Киев атаковали 200 "Шахедов".

В свою очередь советник министра обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов пояснил, что целью операции россиян с запуском "Ланцетов" по Киеву была "организация хороших новостей для Путина". По его словам, в последнее время украинская ПВО работает очень эффективно, а российскому диктатору и жителям РФ нужно показывать хоть какие-то выдающиеся новости. Поэтому запущенный по Киеву "рой" не был оборудован боевыми частями.

