Уже соревнуется с людьми: в Китае гуманоидный робот научился играть в теннис (видео)

В январе 2026 года робот Walker S2 от UBTech Robotics продемонстрировал настоящие навыки игры в теннис.

Китайские ученые разработали новую систему, которая существенно улучшает процесс обучения гуманоидных роботов игре в теннис. Об этом пишет Interesting Engineering.

"Наш метод дает удивительные результаты в реальном мире и позволяет стабильно поддерживать многоударные розыгрыши с человеческими игроками", - добавила команда в резюме исследования.

Отмечается, что в январе 2026 года Walker S2 от UBTech Robotics продемонстрировал реальные теннисные навыки, сочетая восприятие, равновесие и точность, выполняя мощные и точные удары во время демонстрации розыгрышей между человеком и роботом.

"Исследователи из Китая разработали новый подход, который помогает гуманоидным роботам осваивать сложные теннисные навыки, используя несовершенные данные о движениях человека. Совместно с компанией Galbot команда создала систему LATENT, которая разбивает теннис на основные фрагменты движений, такие как удары с форхенда и бэкхенда, боковые перемещения и кроссы", - объяснили в материале.

Обученная модель была успешно внедрена на гуманоидном роботе Unitree G1, продемонстрировав стабильные удары по мячу и целевые отбивания. Такой подход решает давние проблемы в тренировке роботов в спорте, а именно сложность воспроизведения быстрого, динамичного и точного спортивного поведения человека с ограниченными или несовершенными данными.

Также ученые протестировали систему LATENT в реальных матчах, где гуманоидные роботы играли в теннис против людей как в передней, так и в задней зоне корта.

"Хотя робот еще не способен сравниться с профессиональными игроками, он продемонстрировал способность поддерживать многоударные розыгрыши и адаптироваться к различным условиям игры", - добавляют в публикации.

