Противник продвинулся вблизи трёх населённых пунктов в Донецкой области, – DeepState

Противник продвинулся в Ризниковке, вблизи Покровска и Новомаркового.

Российские оккупанты продвинулись вблизи трех населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщает украинский мониторинговый канал DeepState.

В частности, враг продвинулся в Ризниковке, вблизи Покровска и Новомаркового.

Как сообщал УНИАН, с начала 2026 года украинские Силы обороны изменили тактику ударов и создают для России все более серьезные проблемы. В Институте изучения войны (ISW) отметили, что украинские подразделения беспилотников все чаще отдают приоритет и успешно наносят удары по российской артиллерии, операторам беспилотников и логистическим целям в ближнем тылу для достижения тактических результатов.

Так, по данным аналитиков, 17 марта руководитель планирования украинского батальона беспилотников, действующего на Лиманском направлении, сообщил, что ВСУ переориентировали свои удары БПЛА, отдавая приоритет поражению российской артиллерии, операторов беспилотников, наземных линий связи и плацдармов, а не российской пехоты, что снижает количество российских атак и позволяет украинским силам достигать локальных успехов. По его словам, частые удары дронов по российским коммуникационным антеннам деморализуют российские силы, а также препятствуют связи на передовой.

Такая кампания ближнего боя против российского тактического тыла все больше ослабляет как наступательные, так и оборонительные возможности России, позволяя ВСУ достигать тактических успехов и препятствуя способности России проводить артиллерийскую подготовку к ожидаемому весенне-летнему наступлению 2026 года, отмечают в ISW.

Вас также могут заинтересовать новости: