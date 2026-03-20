Центробанк России резко снизил процентную ставку, но ситуация в экономике катастрофическая

Отмечается, что на экономику РФ давят ряд факиторов.

Банк России в седьмой раз подряд снизил процентную ставку. Регулятор стремиться поддержать истощенную экономику, несмотря на риски, в том числе связанные с конфликтом на Ближнем Востоке.

Издание Bloomberg пишет, что руководители центрального банка РФ снизили базовую ставку сразу на 50 базисных пунктов до 15%.

Российская экономика находится под давлением высоких затрат на заимствования, широкомасштабных санкций и последствий войны против Украины. В дополнение к недавнему падению курса рубля после периода относительной стабильности, чиновники столкнулись с еще более сложной ситуацией, поскольку шок от цен на нефть, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, может изменить бюджетные расчеты России, а также создает новые риски для инфляции.

Хотя рост цен "значительно замедлился" в прошлом месяце по мере ослабления влияния разовых факторов, центробанк отметил, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают, и подчеркнул, что неопределенность в отношении внешней конъюнктуры усилилась.

Регулятор заявил, что в этом году годовая инфляция замедлится до 4,5–5,5 % с учетом курса денежно-кредитной политики. При этом в январе ВВП России сократился. Хотя Министерство экономики заявило, что это было вызвано техническими факторами, индекс делового климата продолжает снижаться практически во всех секторах, что указывает на реальное сокращение экономической активности.

Влияние войны в Иране на Россию далеко не однозначно. Сбои в судоходстве через Ормузский пролив приводят к росту мировых цен на широкий спектр российских экспортных товаров, что потенциально компенсирует риски, связанные с бюджетным дефицитом. Однако в долгосрочной перспективе экономисты предупреждают, что конфликт может привести к росту цен на импорт в Россию.

Влияние изменений в бюджетной политике на рост цен остается ещё одной ключевой неизвестной для лиц, определяющих уровень ставок.

Россия пересматривает своё так называемое "бюджетное правило", согласно которому дефицит нефтяных доходов покрывается за счёт резервов на черный день, когда цена на экспортную нефть опускается ниже 59 долларов за баррель. Несмотря на недавний скачок цен на энергоносители, этот порог планируется снизить, что может повлечь за собой соответствующее сокращение госрасходов.

Если Министерству финансов РФ удастся сдержать расходы на фоне продолжающейся войны против Украины, то это поможет сдержать инфляцию. В противном случае темпы снижения ставок могут замедлиться, а денежно-кредитная политика останется более жесткой.

В Центробанке обеспокоены тем, что ужесточение фискального правила может ослабить рубль в среднесрочной перспективе. По данным регулятора, в марте нацвалюта подешевела на 10% до 84,84 рубля за доллар - самый низкий показатель за последние шесть месяцев.

