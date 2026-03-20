Как на Украину повлияет дефицит оружия в США: эксперт оценил последствия

Из-за войны США против Ирана Украина может недополучать помощь для авиации и систем противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный сообщил в эфире Радио NV. "Для нашей авиации может возникнуть большой пробел. Почему так? Потому что нашим самолетам нужны ракеты AIM-9 малого радиуса, которыми сбиваются "Шахеды". Это запчасти для F-16, противорадарные ракеты HARM, которые у нас широко используются для уничтожения радаров. Это авиационные бомбы, которые очень эффективны, которые очень нужны нам в огромных количествах, которые производятся компанией Boeing. Другие ракеты большого радиуса действия для сбивания вражеских самолетов. Чтобы сбить вражеский Су-34 с нашего самолета, нужна ракета большого радиуса действия 120 км или есть модификации до 200 км. И всего этого, к сожалению, критически не хватит", – подчеркнул Нарожный.

Также он отметил, что речь идет о ракетах "воздух-земля" для нанесения ударов по наземным целям.

По его мнению, авиационное направление – это огромная проблема. Также не следует забывать о системах ПВО.

При этом Нарожный выразил надежду, что США не начнут наземную операцию в войне против Ирана:

"Если они начнут эту операцию – это будет означать нехватку для нас артиллерийских снарядов. То есть, все американское производство будет переориентировано туда. Бронетехника, запчасти к ней.

Как сообщал УНИАН, 19 марта министр обороны США Пит Хагсет заявил, что текущая нехватка военных запасов в стране является следствием действий предыдущей администрации, которая отправляла оружие в Украину. Глава Пентагона сообщил, что теперь США пересматривают подходы к использованию военных ресурсов.

Ранее, 4 марта, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что война в Иране отвлекает внимание мировых лидеров от Украины и сокращает объем доступного для нее вооружения.

