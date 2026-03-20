На выходных погода в Украине начнет меняться

В ближайшие выходные, 21 и 22 марта, погода в Украине будет постепенно улучшаться. Температура к концу недели повысится до +8°...+13°, а дожди практически покинут нашу страну. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -1°, днем +11°. В воскресенье ночью ожидается -1°, а днем +11°, облачно с прояснениями.

Во Львове в субботу ночью 0°, днем +8°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью 0°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Луцке в субботу ночью 0°, днем +8°, облачно с прояснениями. В воскресенье - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +13°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха 0°...+10°. В воскресенье температура будет 0°...+10°, облачно с прояснениями.

В субботу в Одессе будет облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +12°, небольшой дождь. В воскресенье - облачно с прояснениями, +3°...+12°, небольшой дождь.

В Харькове в субботу температура ночью составит +2°, днем +10°, облачно с прояснениями, небольшой дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +2°...+10°, облачно с прояснениями.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +10°. В воскресенье температура составит +2°...+10°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, +3°...+13°. В воскресенье +3°..+13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью +5°, днем +9°. В воскресенье ночью ожидается +3°, днем +10°, пасмурно.

В Краматорске в субботу будет пасмурно. Температура ночью +2°, днем +9°. В воскресенье будет пасмурно, ночью 0°, днем +11°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью +2°, днем +9°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит 0°, днем +12°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно. Температура ночью -2°, днем до +2°. В воскресенье ночью температура составит -1°, днем столбики термометров покажут +5°, пасмурно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +2°, днем +10°, облачно с прояснениями. В воскресенье - пасмурно. Температура ночью составит +2°, днем +12°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до +9°. В воскресенье - пасмурно, температура +2°...+11°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +10°. В воскресенье - пасмурно, 0°...+12°.

В Затоке в субботу - пасмурно, ночью +5°, днем +11°. В воскресенье - пасмурно, температура +6°...+10°.

