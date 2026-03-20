Бурмака сделала новое заявление спустя два года после смерти брата-военного

Известная украинская певица и автор песен Мария Бурмака откровенно рассказала о том, получает ли помощь от государства семья ее младшего брата Святослава, который служил в рядах ВСУ и после ранений умер два года назад.

Ранее сообщалось, что официальной причиной его смерти назвали сердечный приступ, связанный с тяжелыми ранениями и стрессом после службы. У Святослава осталось двое детей.

"Прошло два года, и определенные выплаты, конечно, семья получила. Брат - участник боевых действий, но умер после того, как пришел с войны. Он похоронен в Бортничах на Аллее Героев. Какие-то не фантастические выплаты, но помощь семья получила… Помощь от государства есть. Какая бы она ни была, я благодарна за нее", - заявила исполнительница в программе "Ранок у великому місті".

Напомним, как писал УНИАН, сердце Святослава Бурмаки перестало биться ночью 4 января 2024 года. По словам певицы, он был ранен, контужен на фронте и долгое время лечился в госпитале.

"Не выдерживала его психика. Не выдержало в конце концов и сердце. Нет таких слов, чтобы описать как больно нашей семье. Я всегда тебя буду очень любить, Слава", - отмечала Мария Бурмака.

Вас также могут заинтересовать новости: