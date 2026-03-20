Пострадал из-за атаки РФ: стало известно, как чувствует себя необычный олень в зоопарке Киева

У "пары" мунтжаков появился детеныш.

В Киевском зоологическом парке общегосударственного значения мунтжак по кличке Мо, который в прошлом году пострадал от нападения РФ, выздоровел.

"Весна принесла КиевЗоо хорошую новость!" - отмечают в зоопарке.

Речь идет о том, что мунтжак Мо, пострадавший от взрывной волны, вызванной российским "Шахедом" в начале ноября 2025 года, выздоровел и полностью восстановился.

"Его сломанная челюсть срослась, и он уже с удовольствием хрустит молодой травой и зелеными веточками. Более того - у пары Мо и его "супруги" Милу появился новорожденный мунтжанок. Семья наслаждается первыми весенними лучами солнышка в своем природном вольере. Их уже можно увидеть каждый день - на копытном ряду зоопарка возле павильона "Пустыня", - говорится в сообщении.

Что известно об этом животном

Напомним, мунтжак - самое удивительное животное в мире. Мунтжаки - это небольшие крепкие олени, широко распространенные в британских лесах, а также в Южной и Юго-Восточной Азии.

Чаще всего эти интересные животные достигают в высоту до 50 см - то есть, не больше средней по размеру собаки. Взрослые самцы весят от 10 до 18 кг, самки - от 9 до 16 кг. Большую часть лета они прячутся в высокой растительности.

Мунтжаки травоядны, поэтому питаются деревьями, кустарниками, побегами, травами, ягодами, орехами и грибами. В основном это одиночные и территориальные животные.

