В США утвердили золотую памятную монету с изображением Трампа (фото)

Федеральная комиссия, в состав которой входят исключительно члены, назначенные президентом США Дональдом Трампом, проголосовала за утверждение 24-каратной юбилейной золотой монеты с изображением президента в честь 250-летия Соединенных Штатов.

Как сообщает NBC News, комиссия по изобразительным искусствам одобрила дизайн с изображением Трампа в Овальном кабинете, с датами 1776 на одной стороне и 2026 на другой.

Министр финансов США Брендон Бич назвал ее "прекрасной памятной золотой монетой".

Видео дня

"Накануне нашего 250-летия мы рады подготовить монеты, которые олицетворяют неизменный дух нашей страны и демократии, и нет более символичного изображения для лицевой стороны таких монет, чем профиль нашего действующего президента Дональда Дж. Трампа", – сказал Бич.

Золотая монета все еще требует официального одобрения Казначейства, которое учитывает позиции как Комиссии по изобразительным искусствам, так и Гражданского консультативного комитета по монетному производству (CCAC), федеральной группы с более широким кругом членов.

В то же время издание напомнило, что в СМИ писали о сопротивлении членов комитета в отношении золотой монеты.

Бич заявил в четверг, что Монетный двор США предоставил комитету "несколько разумных возможностей для рассмотрения предложенных дизайнов, но CCAC прямо отказался".

"Соответственно, законодательное обязательство Монетного двора обратиться за пересмотром к CCAC было выполнено", – сказал Бич, добавив, что роль комитета заключается "лишь в консультировании" министра финансов Скотта Бессента, который "имеет исключительное право на окончательный выбор дизайна".

Другие памятники Трампу в США

Как сообщал УНИАН, в сентябре в Вашингтоне возле Капитолия установили золотую статую президента Трампа, держащего биткойн.

Это было сделано по случаю первого в прошлом году решения Федеральной резервной системы о снижении процентной ставки с 4,3% до 4,1%. В 2024 году центральный банк снижал ставки трижды, поскольку опасался замедления роста занятости и увеличения безработицы.

Статую высотой более 3,5 метра профинансировала группа инвесторов в криптовалюту. Организаторы заявили, что эта инсталляция призвана спровоцировать дискуссию о будущем цифровой валюты, монетарной политики и роли федерального правительства на финансовых рынках.

Они отметили, что инсталляция призвана разжечь дискуссию о будущем валюты, выпускаемой правительством, и является символом пересечения современной политики и финансовых инноваций.

