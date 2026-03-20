США заключили мегаконтракт на строительство атомных подводных лодок нового поколения

Соглашение предусматривает строительство и техническое обслуживание стратегических атомных подводных лодок нового поколения класса "Колумбия".

ВМС США подписали крупный контракт с компанией General Dynamics на сумму 15,4 миллиарда долларов, который предусматривает строительство подводных лодок нового поколения класса Columbia. Об этом сообщает Министерство обороны США.

Привлеченные средства будут использованы для проектирования дополнительных подводных лодок этого класса, поддержки основной верфи и развития сети поставщиков. Основные работы будут проходить в Гротоне (Коннектикут) и Ньюпорт-Ньюс (Вирджиния).

Подводные лодки класса Columbia станут ключевым элементом ядерной триады США, заменив устаревшие подводные лодки типа Ohio.

Длина каждой подводной лодки составит около 170 метров, а водоизмещение превысит 20 000 тонн. Корабли будут оснащены 16 пусковыми шахтами для межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5.

Последняя представляет собой американскую трехступенчатую баллистическую ракету, предназначенную для запуска с атомных подводных ракетоносцев.

По данным из открытых источников, ракета имеет максимальную дальность 11 300 км. Она оснащена разделяющейся боеголовкой с блоками индивидуального наведения, оснащенными термоядерными зарядами.

Первая из подводных лодок класса Columbia - USS District of Columbia - была заложена 4 июня 2022 года. Вторая субмарина получила название USS Wisconsin, ее заложили 27 августа 2025 года. Всего американцы планируют получить 12 субмарин класса Columbia.

