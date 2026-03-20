Рынок недвижимости Германии остается одним из самых стабильных в Европе, но жилье в этой стране могут позволить себе далеко не все. Специалисты юридического отдела Visit Ukraine рассказали УНИАН, можно ли купить квартиру в Германии недорого, сколько стоит жилье и могут ли украинцы покупать квартиры или дома на тех же условиях, что и местные жители.
Сколько стоит купить квартиру в Германии – цены
"Рынок жилой недвижимости в Германии остается одним из самых стабильных в Европе, хотя цены значительно различаются в зависимости от города", – пояснили юристы Visit Ukraine.
В то же время, как отмечают специалисты, рынок жилой недвижимости постепенно переходит к умеренному росту, и эта тенденция, вероятно, сохранится и в ближайшие годы. По прогнозам, стоимость жилья может расти примерно на 3% ежегодно из-за высокого спроса и ограниченного предложения новых объектов на рынке.
Специалисты объяснили, сколько стоит купить квартиру в Германии – по их словам, по состоянию на 2026 год средняя цена жилой недвижимости в Германии колеблется примерно от 4 100 до 4 700 евро за квадратный метр. В то же время этот показатель может существенно отличаться в зависимости от региона, города и типа жилья – например, в мегаполисах цены значительно выше, чем в небольших населенных пунктах.
"Если оценивать рынок в целом, средняя стоимость жилого объекта в стране составляет около 320 тысяч евро. В то же время медианная цена – на уровне примерно 260 тысяч евро (то есть половина сделок дешевле)", – отметили юристы.
По их оценкам, около 80% всех сделок купли-продажи жилья в Германии заключаются в пределах от 150 тысяч до 550 тысяч евро. Конкретная цена зависит от многих факторов, в частности:
- места расположения объекта;
- состояния дома;
- площади;
- инфраструктуры района;
- общей ситуации на локальном рынке недвижимости.
Самые высокие цены на недвижимость в Германии традиционно фиксируются в мегаполисах. Лидером по стоимости жилья остается Мюнхен: в среднем квадратный метр жилья здесь стоит примерно 8 700–9 100 евро. При этом в центральных районах города цены могут превышать 11 000 евро за квадратный метр.
Во Франкфурте-на-Майне средняя цена жилья составляет около 5 600 евро за квадратный метр. В Гамбурге квадратный метр жилья стоит примерно 5 900 евро.
В Берлине цены несколько ниже, чем в некоторых других крупных городах, но все равно остаются высокими. В зависимости от района стоимость квадратного метра здесь колеблется примерно от 4 800 до 6 000 евро.
Для сравнения, в городах восточной части Германии недвижимость значительно доступнее, и можно купить дом в Германии недорого – вторичное жилье, например, в Лейпциге в среднем составляет примерно 2 200 евро за квадратный метр. В Дрездене этот показатель немного выше – около 2 600 евро за квадратный метр.
Если говорить об общей стоимости квартир в крупных городах, то цены могут быть достаточно высокими даже для относительно небольших помещений. Например, квартира площадью около 55 квадратных метров в Мюнхене может стоить примерно 460 тысяч евро. Жилье площадью 75 квадратных метров обойдется уже примерно в 620 тысяч евро, тогда как квартира площадью около 100 квадратных метров может стоить около 850 тысяч евро.
Могут ли украинцы купить жилье в Германии
Также, по словам специалистов, на иностранцев в Германии не распространяются какие-либо общие законодательные ограничения на покупку недвижимости. То есть жилье в Германии для украинцев может стать столь же реальным, как и для немцев. Граждане других стран, в частности украинцы, могут покупать квартиры или дома на тех же условиях, что и местные жители. Основные требования касаются финансовой прозрачности, происхождения средств и стандартной процедуры нотариального оформления сделки.
"Иностранцы также могут оформлять кредиты на покупку жилья в немецких банках, хотя банки обычно предъявляют более строгие требования к заемщикам-нерезидентам – в частности, в отношении уровня дохода и размера собственного вклада (около 30–50% и более). На сегодняшний день ставки по таким кредитам составляют в среднем около 4% годовых, в зависимости от банка, срока кредитования и финансового профиля заемщика", – пояснили эксперты.
Отдельно стоит учитывать дополнительные расходы при покупке недвижимости. К ним относятся:
- налог на приобретение недвижимости (в зависимости от федеральной земли он составляет примерно 3,5–6,5% от стоимости объекта);
- услуги нотариуса и регистрации в земельном реестре (примерно 1,5–2%);
- комиссия риелтора или посредника, которая может составлять 3–6%.
В итоге сопутствующие расходы могут составлять до 10% и более от стоимости сделки, подчеркнули юристы.
Как оформить ипотеку на жилье в Германии – условия
Чтобы стать владельцем квартиры или дома в выбранной стране, стоит знать не только сколько стоит жилье в Германии, но и на каких условиях можно оформить ипотеку. "По состоянию на 2025–2026 годы средние ставки по ипотеке в Германии составляют примерно от 3,5% до 4,5% годовых. Конкретный процент зависит от срока кредита, условий банка, а также финансового профиля заемщика", – отметили юристы.
Банки обычно выдвигают ряд стандартных требований к заемщикам. В частности, первоначальный взнос обычно составляет от 20% до 40% стоимости жилья. Однако, как подчеркивают эксперты, для иностранцев или нерезидентов эти требования могут быть более жесткими – в некоторых случаях банки просят внести от 30% до 50% от стоимости недвижимости.
Срок ипотечного кредитования чаще всего составляет от 20 до 35 лет. При этом перед принятием решения о выдаче кредита банки тщательно проверяют финансовое состояние клиента. В частности, оценивается стабильность доходов, кредитная история, налоговое резидентство, а также законность источника средств, используемых для покупки недвижимости. Что касается требований к заработной плате, немецкие банки ориентируются на соотношение кредита и общего дохода. Другими словами: какую долю семейного бюджета придется тратить на выплаты.
Специалисты говорят, что он (кредит – ред.) не должен превышать примерно 30–35% дохода. В некоторых случаях этот предел может составлять до 40%.