Ким Чен Ын не горит желанием глубже втягивать КНДР в войну против Украины, - эксперт

На временно оккупированных территориях Украины, которые Кремль считает "своими", всеобщая мобилизация уже фактически происходит.

Расширять всеобщую мобилизацию на всю территорию РФ глава Кремля Владимир Путин боится, а северокорейский диктатор Ким Чен Ын не горит желанием участвовать в "авантюре", которая касается масштабирования участия Северной Кореи в войне против Украины. Об этом в эфире "Украинского Радио" заявил руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук.

По его словам, многое зависит от степени истощения подразделений на фронте и уровня потерь. В то же время речь идет не только о пополнении боевых частей армии противника, но и о формировании оперативных и стратегических резервов для продолжения наступательных действий. Он заявил, что это требует колоссальных ресурсов, и в такой ситуации всеобщая мобилизация выглядит фактически безальтернативной.

На оккупированных территориях всеобщая мобилизация уже фактически происходит

Впрочем, как отмечает эксперт, на временно оккупированных территориях Украины, которые Кремль считает "своими", всеобщая мобилизация уже фактически происходит. Эти регионы не имеют для Путина никакой политической ценности – они не формируют электоральную базу и не влияют на настроения российского общества. Несмотря на громкие заявления российских властей о "нашей земле", сами россияне воспринимают эти территории как захваченные и не считают их равными собственным регионам.

"Эти территории Путину не жалко... Несмотря на то, что по их переписанной конституции Путин, Лавров (глава МИД РФ Сергей Лавров - УНИАН) и другие говорят, что "это наша земля", россияне понимают, что это захваченные территории и не рассматривают их как равные себе. А расширять мобилизацию на всю территорию РФ Путин боится, очевидно. Но альтернативы у него тоже не очень много", - говорит эксперт.

Он добавил, что российские регионы уже не имеют финансовых возможностей для продолжения масштабных выплат за вербовку новых контрактников и наемников.

Как пояснил Лакийчук, региональные бюджеты истощены – ресурсы были "выкачаны" еще в предыдущие годы, и теперь им не хватает средств даже на собственное самообеспечение. Единственный выход – дотации из федерального бюджета, однако государство от этого фактически открещивается. В результате процесс пополнения армии становится все более проблематичным.

КНДР и Беларусь не хотят втягиваться в войну

Еще один вариант, на который рассчитывает Москва, – привлечение иностранных наемников, добавил эксперт. Эксперимент с северокорейскими военными показал, что такой механизм возможен, однако его масштабирование требует чрезвычайно больших затрат. К тому же, как отмечает эксперт, лидер КНДР Ким Чен Ын не слишком стремится участвовать в этой "авантюре".

"Второй вариант – зарубежные наемники. Эксперимент с северокорейцами показал, что это неплохой вариант, но для того, чтобы его масштабировать – это очень дорого обойдется, и Ким Чен Ын не очень хочет участвовать в этой авантюре", – считает аналитик.

Не демонстрирует особого желания втягиваться в войну и Александр Лукашенко, отметил эксперт. В то же время для Путина белорусская армия остается привлекательным ресурсом – это подготовленная, укомплектованная техника и боеприпасами армия, которая пока не задействована в боевых действиях, добавляет Лакийчук. Самая большая проблема – перехват управления. Хотя теоретически это возможно, ведь система власти в Беларуси, включая военную, в значительной степени пронизана российским влиянием и агентурой.

Что касается наемников из Венесуэлы, Ирана или Сирии, то реальные результаты здесь крайне скромные, считает эксперт. Еще в 2022 году сирийская сторона обещала предоставить России до 200 тысяч бойцов, однако эти заявления так и остались "на бумаге".

В то же время это не означает, что российские спецслужбы прекратили работу. По словам Лакийчука, они и дальше пытаются по всему миру – в Африке, Азии и на Ближнем Востоке – любыми способами заманить людей на войну против Украины. Однако эффективность таких усилий нивелируется масштабами потерь: на данный момент они превышают темпы пополнения российской армии.

У россиян недостаточно сил для выполнения даже тактических задач

Напомним, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук считает, что сил, которые РФ выделяет в 2025-2026 годах для войны против Украины, недостаточно не только для стратегических целей, но и для выполнения тактических задач. В конце 2025 года впервые за все время полномасштабной войны российская армия понесла большие потери, чем получила пополнение.

