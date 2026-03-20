Директора НАБУ держат 'на крючке' из-за его криминального прошлого, он должен уйти ради нацбезопасности, – эксперт

Директор НАБУ Семен Кривонос должен срочно уйти в отставку, поскольку скрыл свое криминальное прошлое. Взятка за выделение земли и скандал с фиктивным отцовством позволяют держать его "на крючке", что угрожает национальной безопасности Украины. Об этом написал политический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, Кривонос сознательно скрыл свое криминальное прошлое перед назначением на должность, введя в заблуждение правительство. Загородний привел копию анкеты кандидата на должность руководителя НАБУ, где Кривонос на вопрос о ситуациях, которые могут вызвать беспокойство относительно его добропорядочности, отметил: "соответствующих ситуаций нет".

"Конкурсная комиссия (Гринавей, Кос, Малакаускас, Кучерявенко, Легких и Савчук) не могла не знать о его прошлом, как и о том, что кандидат никогда не возглавлял следствие", – отметил Загородний.

Видео дня

Как сообщает эксперт, НАБУ и Кривонос, из-за имеющегося компромата на него, создают угрозу национальной безопасности Украины.

"Наши партнеры через конкурсные комиссии продвигают сомнительных персонажей лишь для того, чтобы с помощью подконтрольных антикоррупционных структур непрерывно давить на государственные институты. Это делается для того, чтобы не дать сформироваться дееспособному государственному аппарату, держа его в постоянном страхе и хаосе. И это уже угроза национальной безопасности. Семен Кривонос должен уйти, а правоохранители должны наконец провести расследование его "фиктивного отцовства" и вернуться к делу о подкупе избирателей", – написал Загородний.

Еще одной целью контроля над Кривоносом, по мнению эксперта, является попытка парализовать производство украинского оружия.

"НАБУ превратилось в инструмент избирательного давления и методично "мучает" стратегическую оборонку. Цель очевидна – парализовать производство собственного оружия. Руководство Бюро даже рассылало письма в иностранные посольства о якобы "коррупции" в оборонных разработках, чтобы сорвать помощь Украине. Вероятно, кураторы поставили Кривоносу, которого легко шантажировать уголовными делами в прошлом, задачу уничтожить наш ВПК, заблокировать производство ракет", – отметил он.

Эксперт напомнил о делах, которые делают Кривоноса уязвимым и зависимым от компромата.

"В 2009 году, пытаясь избежать реального срока за подкуп избирателей (ст. 157 УК Украины), Кривонос признал отцовство ребенка, к которому не имел никакого отношения, чтобы разжалобить суд и получить смягчение приговора. Он так же хладнокровно через десять лет вычеркнул ребенка из своей жизни через суд", – констатировал эксперт. Другое уголовное дело Кривоноса, о котором написал эксперт, – задокументированное вымогательство взятки в 120 тысяч долларов за землю в Обуховском районе.

Как сообщал экс-прокурор САП Станислав Броневицкий, на конкурсе на должность директора НАБУ Семен Кривонос дважды не прошел полиграф, чтобы скрыть свое криминальное прошлое. В первый раз он нанес неизвестное вещество на пальцы и его не допустили к прохождению процедуры, а во второй – принял увеличенную дозу седативных препаратов.

