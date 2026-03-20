Клип украинки для BTS за считанные часы набрал больше 15 миллионов просмотров (видео)

Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для всемирно известной южнокорейской группы BTS на трек Swim.
Видео вышло 20 марта 2026 года одновременно с альбомом Arirang и сразу вызвало большой интерес - всего за семь часов после релиза ролик собрал больше 15 миллионов просмотров и продолжает набирать.
Стоит отметить, что клип стал первым официальным видео BTS после почти четырехлетнего перерыва, который был связан с прохождением военной службы участниками.
Действие клипа разворачивается в морской тематике: участники BTS предстали в образах моряков и управляют кораблем, что символизирует движение вперед несмотря на трудности. Частично съемки проходили в Морском музее Лиссабона, где для работы над проектом временно закрыли некоторые экспозиции. В ролике также снялась американская актриса Лили Рейнхарт, прославившаяся благодаря сериалу "Ривердейл".
Стоит отметить, что Для Таню Муиньо это уже не первое сотрудничество с BTS - ранее она работала с Чонгуком над клипом Standing Next to You. Также она известна своей работой с мировыми артистами, такими как The Weeknd, Cardi B и Дуа Липа.
