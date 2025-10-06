Эсминец "Чхве Хен" презентовали на военной выставке.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил военную выставку, где осмотрел военный эсминец "Чхве Хен". Об этом сообщило Reuters со ссылкой на государственное медиа КНДР.

Как отметило издание, Ким во время события заявил, что военно-морские силы Северной Кореи должны быть готовы "тщательно сдерживать или противодействовать и наказывать провокации противника".

СМИ также пишет, что эта ежегодная выставка оборонных разработок пропагандирует "выдающееся развитие" модернизированных вооруженных сил КНДР.

По словам аналитиков, неизвестно, когда корабль начнет работать, однако южнокорейская компания SI Analytics сообщала в сентябре, что спутниковые снимки показывают, что Северная Корея наконец устанавливает двигатели на корабле "Чхве Хен". Поэтому, мол, она может провести ходовые испытания уже в этом месяце.

Издание напомнило, что в мае эсминец класса "Чхве Хён" перевернулся во время неудачной церемонии спуска на воду, на которой присутствовал Ким Чен Ир. Он назвал это "преступным деянием".

Оружие Северной Кореи

Как сообщал ранее УНИАН, КНДР показала новый ракетный комплекс ПВО, который напоминает российский "Панцирь". Система построена на восьмикотковом гусеничном шасси. Отмечалось, что подобных платформ в Северной Корее немного, поэтому, вероятно, использовано шасси от уже имеющихся образцов - в частности, пусковой установки баллистического комплекса Pukguksong-2.

Также недавно в КНДР похвастались новым оружием, которое представили на выставке военной техники Defence Development-2025, посвященной 80-й годовщине основания Рабочей партии страны. В частности, там показали противокорабельные и крылатые ракеты, а также ракетные комплексы с баллистическими ракетами малой, средней и межконтинентальной дальности. Кроме того, были представлены новые образцы огнестрельного оружия и бронетехника, а именно танк "Чхонма-2".

Кроме того, мы писали, что КНДР близка к созданиюмежконтинентальной ракеты, которая будет угрожать США. Как заявлял президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, северокорейцы еще не достигли успеха, но находятся на завершающей стадии. Им придется лишь освоить так называемую технологию возвращения в атмосферу, и это, вероятно, будет решено в ближайшее время.

