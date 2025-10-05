На выставке были показаны новые образцы огнестрельного оружия и бронетехника.

В Пхеньяне (столица Северной Кореи) открылась выставка военной техники Defence Development-2025, которую посвятили 80-й годовщине основания Рабочей партии страны. Об этом пишет Корейское центральное информационное агентство (KCNA), передает "Милитарный".

Во время этой выставки было показано "достижения" северокорейского оборонно-промышленного комплекса, а именно современные достижения оборонной промышленности страны и развитие отечественных систем.

На открытии события присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, который осмотрел разработки северокорейского ОПК. Также на выставку пришли руководители партии, государственные и военные чиновники, официальные лица оборонной промышленности, ученые и другие.

На оборонной выставке представили широкий спектр вооружений. В частности было выделено несколько павильонов для ракетного вооружения, где показали противокорабельные и крылатые ракеты, а также ракетные комплексы с баллистическими ракетами малой, средней и межконтинентальной дальности.

Кроме того, были показаны новые образцы огнестрельного оружия и бронетехника, а именно танк "Чхонма-2". Также на выставке заметили бронетранспортеры неизвестного типа, которые оснащены автоматизированной минометной системой и башней с, вероятно, 105-мм пушкой. По словам экспертов, внимание привлекает башня, которая, скорее всего, является безэкипажной из-за отсутствия триплексов для обзора изнутри.

"Визуально машина напоминает типичный колесный бронетранспортер с башенной пушкой. Гораздо интереснее вопрос ее применения в корейской армии. В большинстве стран такие машины используют в легких подразделениях для действий в горной местности или для морских десантных операций", - добавили в "Милитарном".

Также в КНДР показали бронетранспортер с автоматизированной минометной системой, похожий на французский Dragonfire для 120-мм минометов.

"Привлек внимание и дальнобойный противотанковый комплекс на базе военного пикапа с шестью транспортно-пусковыми контейнерами для ракет, вероятно "Bulsae-4". Эти ракеты уже применяются российскими войсками против Украины. Официальные характеристики "Bulsae-4" пока неизвестны, но по массогабаритным показателям их возможности очень близки к израильской ракете Spike NLOS", - предположили аналитики.

Ранее Reuters писал, что КНДР близка к созданию межконтинентальной ракеты, которая будет угрожать США. Известно, что в прошлом году Пхеньян осуществил запуск своей крупнейшей МБР под названием Hwasong-19, которая пролетела далеко в космос. Однако эксперты говорят, что способность КНДР управлять ракетой и защищать боеголовку во время возвращения в атмосферу все еще под сомнением.

Также сообщалось, что в Северной Корее похвастались копией американского беспилотника. По словам эксперта, такие испытания новых дронов КНДР могут посылать сигнал своим противникам, а именно США и Южной Кореи, чьи войска проводили учения в прошлом месяце.

"Северная Корея может намереваться продемонстрировать свою способность разведывать деятельность врагов и атаковать основные радиолокационные или противовоздушные базы", - считает старший научный сотрудник Южнокорейского института национального объединения Хон Мин.

