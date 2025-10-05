КНДР показала новый ракетный комплекс ПВО, который напоминает российский 'Панцирь'

Северная Корея разработала новый тип вооружения, который эксперты идентифицировали, как систему ПВО ближнего радиуса действия.

На выставке вооружений в Северной Корее показали новый зенитный ракетный комплекс на гусеничном шасси. Как пишет портал "Милитарный", ЗРК похож на российский "Панцирь".

Образец техники показали на выставке "Развитие обороны 2025", где выступил лидер КНДР Ким Чен Ын. Судя по фото, которые опубликовало издание Defence Blog, новый зенитный комплекс построен на восьмикотковом гусеничном шасси.

"Подобных платформ в Северной Корее немного, поэтому, вероятно, использовано шасси от уже имеющихся образцов - в частности, пусковой установки баллистического комплекса Pukguksong-2", - отметили журналисты.

Видео дня

Также они предположили, что за основу разработчики взяли удлиненное шасси самоходных артиллерийских установок M-1989, Juche 107 или похожих систем.

Отмечается, что в передней части боевой машины расположена кабина экипажа, где, вероятно, находятся механик-водитель, командир, оператор и наводчик. В центральной части смонтирован зенитно-ракетный модуль с шестью транспортно-пусковыми контейнерами с каждой стороны - всего боекомплект составляет 12 ракет.

Предполагается, что каждый блок может двигаться по вертикали по аналогии с российским "Панцирем-С1". При этом система, по крайней мере визуально, не оснащена пушечным вооружением, отметили авторы.

В задней части модуля размещена радиолокационная станция обнаружения и целеуказания неустановленного типа, которая имеет гидравлический механизм для перевода в походное положение. В передней части, вероятно, находится РЛС сопровождения целей, хотя это не видно на обнародованных изображениях. Кроме того, на крыше модуля заметен элемент, похожий на электронно-оптическую станцию.

Возле установки, отметили аналитики, можно заметить зенитную ракету, которая похожа на российскую 9M335. Они делают вывод, что представленный образец является комплексом армейской противовоздушной обороны ближнего действия.

Выставка военной техники Defence Development-2025 - что известно

Как писал УНИАН, на выставке КНДР показала образцы оборонной промышленности. Там выставили несколько павильонов с ракетным вооружением, в том числе противокорабельными и крылатыми ракетами. Также на выставке показали новые образцы огнестрельного оружия и бронетехнику, а именно танк "Чхонма 2". Экспертов также заинтересовал бронетранспортер неизвестного типа.

Вас также могут заинтересовать новости: