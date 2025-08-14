Ким Ё Чжон выразила уверенность, что политика Сеула в отношении КНДР остается неизменной.

Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон заявила, что ее страна никогда не снимала пропагандистские громкоговорители и не планирует этого делать, назвав убеждения Южной Кореи в том, что Пхеньян реагирует на ее мирные предложения, "мечтой". Об этом пишет Reuters.

По ее словам, изменения, внесенные в план ежегодных совместных военных учений Южной Кореи и США, являются "бесполезным" шагом, который не меняет враждебных намерений союзников.

"Я уверена, что политика Сеула в отношении КНДР остается неизменной и никогда не изменится", - сказала Ким.

Видео дня

В то же время военные Южной Кореи сообщили, что обнаружили действия солдат КНДР, которые демонтировали некоторые пропагандистские громкоговорители, направленные на Юг.

Что этому предшествовало

В Reuters напомнили, что во время президентства Юн Сок Йоля Южная Корея транслировала через громкоговорители критику в адрес руководства КНДР в рамках пропагандистской кампании, из-за чего ее соперник был разгневан.

"На Юге царит осторожный оптимизм относительно того, что Северная Корея может положительно отреагировать на политику президента Ли Чжэ Мюна по налаживанию отношений с Пхеньяном после периода межграничного напряжения и даже проявить готовность вернуться к диалогу", - подчеркнули в издании.

В свою очередь Ким Ё Чжон подчеркнула, что КНДР не будет садиться за стол переговоров с США, назвав сообщения о возможности примирения "ошибочными предположениями".

Также сообщалось, что в конце июля Южная Корея приостановила радиовещание для жителей КНДР, которое длилось десятки лет, чтобы ослабить напряженность между странами.

"Этот шаг согласуется с более широкими усилиями президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна, направленными на улучшение отношений с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, что свидетельствует об отходе от жесткой политики его консервативного предшественника. В июне Ли приказал прекратить трансляцию громкоговорителей у границы, критикующих режим Кима", - пояснили в Bloomberg.

