Пентагон хочет играть 'более ограниченную роль' в сдерживании КНДР: что изменится

В документе Минобороны США говорится, что Южная Корея способна взять на себя основную ответственность за сдерживание КНДР.

Пентагон планирует играть "более ограниченную" роль в сдерживании Северной Кореи, а основную ответственность за это должна взять на себя Южная Корея. Об этом говорится в 25-страничном документе "Национальная оборонная стратегия", который определяет политику Пентагона, передает Reuters.

По словам журналистов, такой шаг может привести к сокращению американских войск на Корейском полуострове.

Как отметили в издании, Южная Корея приняла около 28 500 американских военных для совместной обороны от военной угрозы со стороны КНДР, а также увеличила свой оборонный бюджет на 7,5% на этот год.

"Южная Корея способна взять на себя основную ответственность за сдерживание Северной Кореи при критической, но более ограниченной поддержке со стороны США. Это изменение баланса ответственности соответствует интересам Америки в обновлении позиций американских войск на Корейском полуострове", - говорится в документе.

В Reuters напомнили, что в последние годы американские чиновники заявляли о желании сделать американские войска в Южной Корее более гибкими, чтобы они могли действовать за пределами Корейского полуострова, чтобы защищать Тайвань и сдерживать растущее военное влияние Китая.

"Южная Корея сопротивлялась идее изменения роли американских войск, но в течение последних 20 лет работала над расширением своих оборонных возможностей с целью получения права на командование объединенными силами США и Южной Кореи в условиях войны. Южная Корея имеет 450 000 военнослужащих", - подчеркнули в материале.

Также в документе говорится, что приоритетом Пентагона является защита родины, поэтому Минобороны США сосредоточено на том, чтобы Китай не мог доминировать над страной или их союзниками.

"Это не требует смены режима или какой-либо другой экзистенциальной борьбы. Вместо этого возможен достойный мир на условиях, выгодных для американцев, но которые также может принять и с которыми может жить Китай", - говорится в документе, в котором не упоминается Тайвань.

Что известно о новой "Стратегии национальной обороны" США

Как писал УНИАН, Пентагон представил новую "Стратегию национальной обороны" США, в которой, в частности, говорится о поддержке Украины и российской угрозе. Теперь в этой стратегии Минобороны США перекладывает основную ответственность за поддержку Украины на европейские страны.

"Министерство готово обеспечить готовность вооруженных сил США к отражению российских угроз национальной безопасности США. Министерство также продолжит играть важную роль в самой НАТО, даже несмотря на то, что мы корректируем расположение и деятельность вооруженных сил США в европейском театре военных действий, чтобы лучше учитывать российскую угрозу американским интересам, а также собственные возможности наших союзников", - говорится в документе.

