Пентагон опубликовал новую 'Стратегию нацобороны': поддержку Украины смещают на Европу

В документе оценивается, в частности, уровень угрозы со стороны России.

Пентагон представил новую "Стратегию национальной обороны" США, в котором описаны новые приоритеты страны и оценка угроз от других государств. Документ опубликовало издание Politico.

Согласно новой "Стратегии национальной обороны", главный акцент США теперь на защите континентальной части страны и Западного полушария, в частности Панамского канала, Гренландии и Мексиканского залива.

Кроме того, Пентагон теперь перекладывают основную ответственность за поддержку Украины на европейские страны. В "Стратегии национальной обороны" говорится о том, что это в интересах именно стран Европы.

Видео дня

Также в документе сказано, что Россия является "устойчивой, но управляемой угрозой" для восточного фланга НАТО. В Пентагоне отметили, что Москва страдает от демографических и экономических трудностей, но сохраняет резервы военной и промышленной мощи, а также готова вести затяжную войну.

"Министерство готово обеспечить готовность вооруженных сил США к отражению российских угроз национальной безопасности США. Министерство также продолжит играть важную роль в самой НАТО, даже несмотря на то, что мы корректируем расположение и деятельность вооруженных сил США в европейском театре военных действий, чтобы лучше учитывать российскую угрозу американским интересам, а также собственные возможности наших союзников. Москва не в состоянии претендовать на гегемонию в Европе. Европейская часть НАТО превосходит Россию по экономическому масштабу, численности населения и, следовательно, потенциальной военной мощи", - говорится в документе.

Интересно то, что в новой "Стратегии национальной обороны" Китай больше не описывается как главная угроза для США. Тем не менее, Пентагон считает, что Пекин необходимо сдерживать путем дипломатии и усиления обороны в Тихом океане.

Европа поняла, что США больше не надежный союзник

Ранее CNN писало, что до Европы дошло, что США больше не являются тем другом и надежным союзником, каким были когда-то. Конфликт вокруг Гренландии только усугубил опасения европейских стран в том, что Вашингтон не поможет в случае угрозы.

В издании отметили, что теперь из-за амбиций президента США Дональда Трампа перед Европой встал непростой выбор: неповиновение или подчинение.

Вас также могут заинтересовать новости: