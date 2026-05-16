В Пекине признались, что Трамп и Си говорили об Украине на встрече

Китай "надеется" на скорейшее окончание войны.

Китай "по-своему" многое сделал для приближения мира в Украине. Об этом на брифинге для СМИ заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Так, комментируя визит президента США в Китай, китайский чиновник сообщил журналистам, что, среди прочего, Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсуждали "украинский кризис".

"И Китай, и США надеются на скорейшее прекращение военных действий и уже сделали многое для поощрения мира и переговоров, каждый по-своему", – заявил Ван И.

Глава китайского МИД подчеркнул, что сложные проблемы не имеют простых решений, и мирные переговоры не могут быть завершены "одним махом".

"Китай и США готовы и в дальнейшем поддерживать коммуникацию и играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса", – добавил чиновник.

Как писал УНИАН, западные аналитики предполагают, что тупик на фронте в Украине может заставить Путина устроить ограниченный вооруженный конфликт со странами НАТО. Этим Кремль попытается напугать Европу и подтолкнуть ее к прекращению помощи Украине.

Между тем американские эксперты предполагают, что "базовым" сценарием окончания войны станет потеря части территорий и военный нейтралитет Украины при сохранении внутреннего суверенитета и торговых связей с Западом.

