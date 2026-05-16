После саммита Трампа и Си: Кремль подтвердил визит Путина в Китай

Кремль подтвердил, что президент России Владимир Путин посетит Китай 19–20 мая, где проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

По данным российской стороны, поездка состоится по приглашению китайского руководства и приурочена к 25-й годовщине подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Этот документ, подписанный в 2001 году, стал основой стратегического партнерства между Россией и Китаем, закрепив долгосрочное экономическое и политическое взаимодействие.

В Кремле заявили, что во время встречи стороны обсудят развитие двусторонних отношений, углубление "всестороннего партнерства" и координацию по ключевым международным и региональным вопросам. Также ожидается подписание совместного заявления и ряда межправительственных соглашений.

Отдельно Путин проведет переговоры с премьер-министром Китая Ли Цяном, где речь пойдет о торгово-экономическом сотрудничестве.

Визит на фоне глобальной дипломатической активности

Поездка российского президента состоится вскоре после саммита в Пекине между Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, что придает визиту дополнительное геополитическое значение.

Аналитики отмечают, что переговоры могут стать очередным шагом в укреплении политического и экономического альянса между Москвой и Пекином на фоне глобальной напряженности.

