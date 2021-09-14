Kyivstoner в столице скандировал "Россия".

Столичный рэпер Kyivstoner (Альберт Васильев) попал в политический скандал.

Рэп-исполнитель пригласил российских коллег через соцсеть приезжать в Украину и шепотом скандировал "Россия", из-за чего вызвал возмущение у патриотического сообщества.

Видео приглашения Kyivstoner'а в своем блоге опубликовал общественный активист Сергей Стерненко.

Стерненко напомнил, что у Васильева много друзей из России, в частности – скандальный рэпер, который отрицает оккупацию Крыма, Баста.

Читайте такжеВ СБУ объяснили, может ли Моргенштерн приезжать в Украину на гастролиПо словам активиста, интервью, из-за которого Kyivstoner и попал в скандал, исполнитель давал россиянам из Челябинска.

"Пацаны, братва! Вы приехали! Гости из Челябинска...", – заявил на камеру киевлянин, сидя в центре украинской столицы с двумя гражданами РФ.

И именно тогда, в кругу иностранцев, Kyivstoner решил сказать "Россия", но скандировал шепотом.

Васильев неоднократно обращал внимание, что он якобы "вне политики".

После возмутительных комментариев в Instagram в частной переписке с одним из пользователей рэпер поинтересовался, почему видеться с россиянами и скандировать "Россия" – преступление.

"Потому что у нас идет война уже 8 лет", – написали Васильеву в ответ. На что он насмешливо отметил: "У нас сейчас война?". А после уточнения добавил: "Подожди. А если он, че ты не на войне, а в своем Львове? Во Львове – война?".

Как сообщал УНИАН, друг Альберта Васильева, российский рэпер"Баста" выступал летом в Украине, этому предшествовал громкий скандал.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова