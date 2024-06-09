Эти мужчины много лет строили свою карьеру в Украине, но после начала полномасштабного вторжения эмигрировали кто-то за океан, а кто-то в Европу.

Многие украинские мужчины-знаменитости стали на защиту страны с оружием в руках и служат на фронте уже длительное время. Однако есть и те, кто в сложный для государства момент выехали за границу, и теперь строят свою карьеру подальше от родины. В Украине они получили статус беглецов и предателей.

В сети они получают постоянную критику и осуждение и, несмотря на это не планируют возвращаться домой. Кто из украинских звезд выехал и ждет победы Украины за рубежом - читайте дальше.

Влад Яма

Известный хореограф с начала полномасштабного вторжения вместе с семьей живет в США. Он сам уверял, что выехал якобы 24 февраля 2022 года, когда границы еще были открыты для мужчин. Позже танцор рассказал, что в первые дни российского нашествия он находился в Запорожской области, где помогал родителям эвакуироваться.

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Сразу после известия, что Яма находится за океаном, его накрыла волна хейта в сети, которая не стихает до сих пор. Поклонники Влада убеждены, что он должен был остаться на родине и помогать военным. При этом сам хореограф утверждает, что значительно больше помогает в США, собирая деньги для ВСУ и участвуя в благотворительных мероприятиях.

Александр Эллерт

Юморист и шоумен эмигрировал в Америку летом 2022 года. Комик рассказывал, что участвовал в концерте по случаю Дня Независимости Украины в США, а потом решил не возвращаться на родину.

"Я официально покинул Украину по всем нормам законодательства во время военного положения. Также во время полномасштабного вторжения я возвращался в страну дважды (июль и декабрь 2022) и могу это сделать снова. Министерство культуры, Квартал 95, президент любой страны, Доктор Стрэндж, доктор Комаровский, Шлях, Добробат... никакого отношения к моему пересечению границы не имеют", - писал в своем Instagram Эллерт.

Сейчас за океаном Александр активно выступает со своими стендапами. Его постоянно критикуют в сети, а также упрекают за то, что он проводит концерты на русском.

Потап

После полномасштабного вторжения рэпер жил в нескольких странах. В феврале 2024 года он заявил, что летит в Колумбию для развития своей карьеры. По его словам, там он планировал познакомиться с местными звездами и поработать с ними. Его жена - певица Настя Каменских - поехала вместе с ними. Позже Потап сообщил, что живет в Испании, а затем перебрался в Болгарию, где находится до сих пор.

Украинцы осуждают позицию артиста и его "заочную" поддержку Украины за рубежом. Многие знаменитости даже заявляли, что рэперу не место в украинском шоу-бизнесе.

Сергей Бабкин

После 24 февраля 2022 года певец вместе с семьей уехал в Германию. Он активно гастролирует с группой 5'nizza по Европе и Америке. При этом на своих концертах он выступает только на русском языке. В анонсах концертов Бабкина не указано, его выступления благотворительные или нет. При этом сам Сергей регулярно рассказывает, что финансово помогает ВСУ.

Правда, поклонники все равно критикуют артиста и пишут ему гневные комментарии. Стоит указать, что весной Бабкин анонсировал, что вернется в Украину, чтобы провести тур с новым альбомом "Лютый".

Олег Винник

Певец в феврале 2022 года уехал в Германию, где живет до сих пор. Тогда он указывал, что болеет сложной болезнью и за границей лечится. А также свой отъезд объяснял тем, что является резидентом Германии.

Заметим, что Винник ни разу не упоминал о войне в Украине и говорит, что молчит, потому что его никто не будет слушать. Более того, исполнитель делился, что жалеет, что не служит на фронте. Но в слова певца его поклонники не поверили, а некоторые даже резко осудили его и больше не желают видеть его в рядах украинского шоу-бизнеса.

Kyivstoner

Рэпер и блогер еще до полномасштабного вторжения долгое время жил в России и там строил свою карьеру. Однако перед 24 февраля 2022 года он несколько месяцев находился в Киеве, а после этого эмигрировал в Америку вместе с женой и сыном. По словам Kyivstoner, он имеет американское гражданство, поэтому выехал, мол, законно.

Жена рэпера утверждает, что муж донатит на армию и помогает пострадавшим от войны украинцам.

Напомним, ранее Влад Яма рассказал, где берет деньги на жизнь в США после побега из Украины.

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