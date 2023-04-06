Российское вторжение в Украину шокировало ирландское общество.

Ирландия может отказаться от своего нейтрального статуса, которого она придерживалась со времен получения независимости в 1922 году. Всё из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Как рассказал министр иностранных дел Ирландии Михол Мартин, в июне в нескольких городах Ирландии состоится большой четырехдневный форум, посвященный вопросам международной политики и безопасности. На нем будут обсуждаться в том числе внешнеполитические вызовы, стоящие перед Ирландией в связи с российской агрессией против Украины.

"Мы стали свидетелями вопиющего и грубого пренебрежения международным правом со стороны России. Приверженность Ирландии международному порядку, основанному на правилах, и наша традиционная политика военного нейтралитета не освобождают нас от необходимости реагировать на эту новую реальность", – заявил он.

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В рамках форума будут обсуждаться в том числе вопросы возможного отказа Ирландии от нейтрального статуса. Однако, по словам Мартина, форум посвящен не только "бинарному вопросу о нейтралитете", но также изучению "широкого спектра" вопросов.

В частности Ирландия может пересмотреть принцип "тройной блокировки", являющийся частью политики нейтралитета. Это конституционное правило, согласно которому участие страны в любых международных акциях должно быть одобрено парламентом, правительством и президентом.

Реакция Ирландии на войну в Украине

На второй день полномасштабного вторжения РФ в Украину Ирландия отменила визовый режим для граждан Украины, чтобы принять беженцев. Власти страны заявили, что шокированы нападением.

Ирландия также выступила в поддержку членства Украины в Европейском союзе. Как часть этого содружества, страна присоединилась ко всем общеевропейским санкциям против России.

В ноябре парламент Ирландии признал Голодомор геноцидом украинского народа.

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