Ранее Ирландия отменила визовые требования для украинцев.

Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени сообщил, что в Ирландию прибыли 23 тыс. украинских граждан, бежавших от войны России против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ковени сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

"С началом этой войны мы отменили визовые ограничения для украинцев, прибывающих в Ирландию. И это произошло из-за того, что мы признали, что предположительно увидим десятки тысяч украинцев, которые будут спасаться от конфликта и войны, прибывать в поисках убежища в нашу страну", - заявил Ковени.

"Сейчас более 23 тысяч украинцев прибыли и мы делаем все, что можем, чтобы сделать наш дом вашим домом", - добавил Ковени.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Комитет постоянных представителей одобрил рекомендацию Совета ЕС о конвертацию банкнот гривны в валюту государств-членов для поддержки украинских беженцев, испытывающих трудности с обменом своих банкнот на валюту ЕС.

По состоянию на 30 марта по подсчетам ООН количество беженцев из Украины превысило 4 млн человек, из них примерно 2 млн - дети. Это около 10% всего населения Украины.

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