В Ирландии будут отстаивать позицию, чтобы Украина как можно скорее присоединилась к ЕС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Ирландия поддерживает полноценное членство Украины в Европейском Союзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и обороны Ирландии Саймоном Ковене в Киеве.

"Мне было чрезвычайно приятно и важно услышать сегодня от Саймона, что Ирландия поддерживает полноценное членство Украины в Европейском Союзе. Эта поддержка является решительной, действенной и Ирландия будет работать над тем, чтобы это произошло как можно быстрее", - подчеркнул Кулеба.

В свою очередь, Ковени выразил убеждение, что Украина мечтала о совсем другом будущем, которое основывается на демократии, многообразии, стабильности и экономических возможностях.

"Мы верим, что все это можно получить через полное членство в ЕС. И мы решительно будем отстаивать то, чтобы ваше путешествие к членству в ЕС произошло как можно скорее", - заявил дипломат.

Кроме того, он заверил, что Ирландия поддерживает эмбарго на российскую нефть.

"Мы верим, что должны двигать за пределы того, что сейчас согласовано коллективно в ЕС, чтобы включить эмбарго на нефть в шестом пакете санкций", - подчеркнул Ковени.

В свою очередь, Кулеба сказал, что сегодня обсудил с ирландским коллегой как остановить войну в Украине.

"И здесь мы имеем в Ирландии надежного партнера. Мы говорили о следующие санкции Европейского Союза против России и договорились, что Ирландия будет активно работать, скажем так, со странами, которые еще немного скептически настроены относительно необходимости введения нефтяного эмбарго против России", - подытожил Кулеба.

Как ранее сообщал УНИАН, после начала полномасштабной войны России против Украины в министерстве юстиции Ирландии объявили об отмене визового режима для украинцев.

6 апреля премьер-министр Ирландии Майкл Мартин заявил, что его страна поддержала заявку Украины на членство в Евросоюзе и продолжит это делать. При этом он отметил, что демократическим правом Украины и украинского народа является решение о своей политической ориентации.

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