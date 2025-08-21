Один из самых активных вулканов Тихого океана готовится к мощному извержению.

Вулканологи внимательно наблюдают за активностью вулкана Axial Seamount, расположенного примерно на глубине 1,5 километра в северо-восточной части Тихого океана, поскольку есть признаки того, что он может извергнуться в 2025 году.

Сообщается, что хоть извержение не несет угрозы для человеческой жизни, оно поможет исследователям лучше понять, как работают вулканы на суше.

В июне в районе вулкана за один день произошло более 2000 землетрясений, что является признаком возможного извержения, пишет Axios. Однако вскоре их число снизилось примерно до сотни, отметили исследователи.

Видео дня

А в июле цунами, вызванное землетрясением магнитудой 8,8 у побережья Камчатки, "сработало на автоматические сигналы оповещения, созданные для уведомления о начале извержения" — хотя на самом деле его не произошло.

Уровень угрозы

Ожидаемое извержение не представляет опасности для людей или имущества и не вызовет цунами. "При таких масштабах извержений, какие мы наблюдали за последние 20 лет… если бы вы находились прямо над ним на лодке, вы бы даже не заметили этого", — сказал один из ученых.

Вулкан Axial Seamount называют "самым активным подводным вулканом" в северо-восточной части Тихого океана. Он извергался ранее — в 1998, 2011 и 2015 годах.

Другие новости о вулканах

Ранее УНИАН сообщал, что в ближайшие годы мир может увидеть разрушительное извержение вулкана. Речь идет о всемирноизвестном Йеллоустоуне.

За последние 2,1 миллиона лет в Йеллоустоуне произошло три крупных извержения: Huckleberry Ridge, Mesa Falls и Lava Creek. И средний интервал между этими извержениями составляет примерно 735 000 лет.

Кроме того, мы рассказывали про вулкан Ключевский на Камчатке, который еще в начале августа выбрасывал огонь на километры вокруг.

Вас также могут заинтересовать новости: