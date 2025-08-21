Дженнифер Лопес возвращает магию Бродвея: вышел трейлер мюзикла 'Поцелуй Женщины-паука'

Премьера фильма состоится этой осенью.

Продюсерская компания Roadside Attractions выпустила трейлер нового мюзикла "Поцелуй Женщины-паука" (Kiss of the Spider Woman). Главные роли в фильме сыграли Дженнифер Лопес и Диего Луна.

Как пишет People, для 56-летней Лопес - это будет первая роль именно в жанре киномюзикла. Она сыграет сразу два образа Ингрид Луну и Аврору - женщину-паука, которая убивает одним только поцелуем. Именно в этом мюзикле Дженнифер смогла открыться и как актриса, и как певица, ведь при ее участии было создано несколько зрелищных музыкальных номеров. Кроме игры и пения, артистка также будет поражать зрителей своими разнообразными образами.

Лента "Поцелуй Женщины-паука" является адаптацией одноименного романа аргентинского писателя Мануэля Пуига. Сюжет разворачивается вокруг стилиста-гомосексуала Луиса Молины, который был приговорен к 8 годам заключения за возможное развращение несовершеннолетнего. Он отбывает наказание в аргентинской тюрьме в 1981 году, как раз во время Грязной войны. Находясь в таком жестоком месте, он спасается тем, что создает собственные кинофильмы в своем воображении. Главной звездой этих историй является вымышленный персонаж Ингрид Луна/Аврора.

Видео дня

Дебютный показ мюзикла "Поцелуй Женщины-паука" на Бродвее состоялся в марте 1993 года и мгновенно стал хитом как среди обычных зрителей, так и среди именитых критиков. А вот первая его экранизация от Гектора Бабенко в 1985 году получила номинацию на кинопремии "Оскар".

Премьера же нового фильма с Дженнифер Лопес, Тонатиу и Диего Луной состоится уже этой осенью. Пока киноманы могут насладиться первым официальным трейлером обновленного мюзикла "Поцелуй Женщины-паука".

Недавно УНИАН сообщал, что Квентин Тарантино дебютирует в театре. Будущая пьеса может стать "лебединой песней" для легендарного режиссера в кино.

Вас также могут заинтересовать новости: