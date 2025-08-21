Многие пользователи в отзывах пишут, что им реально помогает.

Приложение Focus Friend для борьбы с прокрастинацией неожиданно вышло на первое место в американском App Store, обогнав даже ChatGPT, обратили внимание в TechCrunch. В нем виртуальный тамагочи просто вяжет носки.

По задумке, Focus Friend должен помочь справиться с "думскроллингом": пользователи ставят таймер от пяти до 120 минут и фокусируются на своих задачах. В это время все другие приложения на телефоне блокируются, а если отключить отсчет – "Боб-дружок" расстроится.

За завершенные сессии выдаются призы – их можно потратить на мебель и прочие вещи, чтобы сделать жилье "друга" уютнее.

Создатели Focus Friend в описании приложения отметили, что оно "идеально для тех, кто испытывают трудности с концентрацией внимания". В отзывах все в восторге (рейтинг 4.7 из 5) – и многие пишут, что им реально помогает.

Эксперты отмечают, что похожая функция блокировки доступа к остальным программам, есть, например, в iPhone. Она называется "Экранное время". Однако люди выбирают Focus Friend, потому что игра банально милее и напоминает те самые тамагочи из 90-х и 00-х.

Скачать Focus Friend можно бесплатно в App Store и Google Play.

