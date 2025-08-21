Волошин считает, что разрушение моста, который ведет из Херсона на "Остров", делается для террора гражданских.

Армия РФ пытается выжечь, сравнять с землей населенные пункты, которые находятся возле дамбы Каховской ГЭС, которую захватчики взорвали летом 2023 года. Цель россиян - захватить плацдармы.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин. Он отметил, что ситуация в регионе, в том числе в Херсоне непростая, что касается, в том числе микрорайона "Корабел", известном как "Остров".

"В самом Херсоне ситуация довольно непростая - противник увеличил количество применений всех видов вооружения, в частности FPV-дронов. Относительно микрорайона "Остров" - это жилой район. Это реально террористическая деятельность - враг просто уничтожил мост, который соединяет этот район с другим городом", - сказал Волошин.

По его словам, это не для того, чтобы навредить украинским военным, нарушить их оборону, ведь, чтобы попасть в Херсон россиянам нужно захватить островную зону в дельте Днепра, взять под контроль некоторые плацдармы, форсировать определенные водные преграды и высадиться на "Корабел", где они сами уже "обрубили" мост. Волошин уверяет, что это - нелогично и, вероятно, слухи о высадке вражеского десанта распространяла вражеская пропаганда.

"Но скажу за такой нюанс. На этом направлении враг ежедневно применяет штурмовую и армейскую авиацию, нанося массовые удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенным пунктам, расположенным вблизи бывшей разрушенной Каховской плотины. Такие населенные пункты как Казацкое, Ольговка, Одрадокаменка - наносит удары от 60 до 80 неуправляемыми ракетами. Враг пытается сжечь эти населенные пункты, сравнять их с землей, чтобы готовить себе плацдармы, чтобы ВСУ не могли там продолжать оборону. Этот нюанс мы заметили дней 10-15 назад", - подчеркнул Волошин.

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что россияне с левого берега Днепра уничтожают КАБами автомобильный мост, ведущий к микрорайону "Корабел" в Херсоне, чтобы оттеснить Силы обороны Украины и создать "серую зону".

Ступак сказал, что окончательное разрушение этого автомобильного путепровода - лишь вопрос времени, поэтому украинским военным придется максимально уменьшить там свое присутствие. Таким образом РФ выиграет для себя бонус в виде большей безопасности на оккупированном левом берегу Херсонщины. Ведь, по мнению эксперта, ВСУ придется отойти и прекратить обстрелы оккупантов с соответствующей территории.

