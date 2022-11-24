28 ноября чтят День памяти жертв голодоморов.

24 ноября верхняя палата парламента Ирландии признала Голодомор украинского народа геноцидом.

"Поистине историческое решение Шенад Эрен о признании Голодомора 1932 - 1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. Ирландия принадлежит к числу наших самых близких друзей, которые не боятся называть вещи своими именами", - отметили в посольстве Украины в Ирландии.

Напомним, что 24 ноября Румыния присоединилась к перечню стран, которые признают Голодомор геноцидом украинцев.

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Голодомор в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, руководство Украины призвало парламенты всех стран признать Голодомор сталинского режима в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.

По заключению комплексных экспертиз, жертвами Голодомора и массовых искусственных терроров голодом стали 15,5 млн украинцев.

По данным ученых, речь идет о 3,5 млн жертв в период 1921-1923 годов, 10,5 млн украинцев в 1932-1933 годах и 1,5 млн – в 1946-1947 годах.

8 ноября 2006 года Верховная Рада Украины приняла закон "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине", которым Голодомор признан геноцидом украинского народа. Также Голодомор признали геноцидом еще более 17 стран мира.