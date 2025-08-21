Комик Розовый заявил о новых отношениях (фото)

Украинский комик и бывший военнослужащий Виктор Розовый сообщил в сети, что имеет новые отношения.
В своих Instagram Stories он поделился репостом со страницы девушки, которая отреагировала на громкие комментарии в его адрес после скандального интервью блогерше Рамине Эсхакзай. В сети писали: "Если вы думали, что хуже измены ничего быть не может, просто скажите "спасибо", что ваш парень - не Виктор Розовый". Новая избранница комика ответила:
"Спасибо, что мой парень - Виктор Розовый".
Сам комик добавил, что считает себя "гирляндой из красных флажков". Его новая девушка подписана как Яна-Екатерина Юрьевна из Львова, совместных фото или других заявлений об их отношениях там нет.
Интервью Розового Рамине
Напомним, вчера на YouTube-канале блогера Рамины Эсхакзай вышел разговор с ветераном, чей развод с женой активно обсуждался в сети.
Уже вскоре она удалила интервью из-за "этических соображений" и перезалила новую версию, из которой исчезли некоторые подробности интимной жизни бывших супругов.
В разговоре Розовый рассказал, что трижды изменял Ольге. Также он не смог ответить, любил ли вообще ее.