СМИ: Украина получит 'минимальные' гарантии безопасности от США - без полных обязательств

В Вашингтоне дают понять: бремя безопасности для Украины ложится на Европу.

Соединенные Штаты будут играть лишь "минимальную" роль в гарантиях безопасности для Украины, сообщил чиновник Пентагона европейским военным планировщикам, пишет Politico.

Элбридж Колби, заместитель министра обороны США по вопросам политики, заявил об этом во время встречи с военными руководителями Великобритании, Франции, Германии и Финляндии, которые срочно прибыли в Вашингтон на переговоры со своими американскими коллегами.

"Сначала становится понятно, что именно Европа будет действовать на местах. США не полностью обязаны ни к чему", - сказал дипломат НАТО в комментарии Politico.

Видео дня

Еще один источник добавил: "Я не знаю, что это нам дает... Практически возвращаемся к тому, где мы были весной с коалицией желающих".

Европейский чиновник в комментарии The Telegraph подчеркнул: "Похоже, что все зависит от нас".

Ранее европейские надежды на более активное участие Вашингтона усилились после того, как Дональд Трамп заявил лидерам Европы и президенту Украины Владимиру Зеленскому, что США могут принять участие в гарантиях безопасности для Киева "вроде статьи 5" после переговоров с Владимиром Путиным на Аляске.

Впрочем, по данным The Telegraph, во время частных разговоров президент США не предоставил деталей относительно того, какой может быть такая помощь.

Несмотря на отсутствие конкретики, заявления Трампа были восприняты положительно. В частности, Кир Стармер и Эммануэль Макрон, восприняли публичные заявления Трампа как большую победу для Украины и Европы.

Вместе с тем, Трамп публично исключил возможность размещения американских войск на территории Украины, но допустил поддержку миротворческой миссии с помощью воздушных сил.

Ранее европейские военные планировщики рассматривали вариант размещения американских истребителей в Польше или Румынии, чтобы те могли нанести удар в случае нарушения Россией условий перемирия. Это описывали как "предохранительный механизм", однако идею отложили из-за отсутствия достаточных обязательств со стороны США и Европы.

Кроме того, участие Колби в переговорах вызвало беспокойство у европейцев, поскольку ранее он приостановил поставки систем Patriot Украине, проводя осмотр американских арсеналов. В Пентагоне отметили, что "Колби сосредоточился на том, чтобы обсуждение отражало заявления президента Трампа по этому вопросу".

Гарантии безопасности для Украины

Как сообщал УНИАН, гарантии безопасности "как в НАТО", которые якобы сейчас обсуждаются западными партнерами, на самом деле не будут предусматривать прямого обязательства европейских стран становиться на защиту Украины.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что европейским странам придется оплатить "львиную долю" расходов на гарантии безопасности Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: