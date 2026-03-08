Макрон провел разговор с президентом Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что провел разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.
"Я провел беседу с президентом Ирана... Я подчеркнул необходимость немедленного прекращения Ираном ударов по странам региона. Иран также должен гарантировать свободу судоходства, положив конец фактическому закрытию Ормузского пролива", - написал Макрон.
Президент Франции также поделился, что выразил "глубокую обеспокоенность" по поводу развития ядерной и баллистической программ Ирана, а также всей их дестабилизирующей деятельности в регионе.
"Сегодня как никогда необходимо найти дипломатическое решение этих важнейших проблем, положить конец эскалации и сохранить мир. Мы договорились оставаться на связи", - подчеркнул Макрон.
Трамп обрушился на Стармера из-за войны в Иране
Ранее президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на премьер-министра Великобритании Кира Стармера за нерешительность в вопросе участия в войне в Иране. Он подчеркнул, что Вашингтон запомнит то, что Лондон не решился помочь Штатам в этой войне.
Публикация президента США в соцсети X появилась после того, как 7 марта Минобороны Великобритании подтвердило повышение боевой готовности авианосца HMS Prince of Wales. Однако окончательное решение о развертывании еще не было принято.