Макрон провел разговор с президентом Ирана

Президент Франции подчеркнул необходимость немедленного прекращения Ираном ударов по странам региона.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что провел разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

"Я провел беседу с президентом Ирана... Я подчеркнул необходимость немедленного прекращения Ираном ударов по странам региона. Иран также должен гарантировать свободу судоходства, положив конец фактическому закрытию Ормузского пролива", - написал Макрон.

Президент Франции также поделился, что выразил "глубокую обеспокоенность" по поводу развития ядерной и баллистической программ Ирана, а также всей их дестабилизирующей деятельности в регионе.

Видео дня

"Сегодня как никогда необходимо найти дипломатическое решение этих важнейших проблем, положить конец эскалации и сохранить мир. Мы договорились оставаться на связи", - подчеркнул Макрон.

Трамп обрушился на Стармера из-за войны в Иране

Ранее президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на премьер-министра Великобритании Кира Стармера за нерешительность в вопросе участия в войне в Иране. Он подчеркнул, что Вашингтон запомнит то, что Лондон не решился помочь Штатам в этой войне.

Публикация президента США в соцсети X появилась после того, как 7 марта Минобороны Великобритании подтвердило повышение боевой готовности авианосца HMS Prince of Wales. Однако окончательное решение о развертывании еще не было принято.

Вас также могут заинтересовать новости: