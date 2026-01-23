США хотят снять ограничения на размещение своих войск в Гренландии, - Bloomberg

Детали такого соглашения все еще обсуждаются.

США хотят пересмотреть свое оборонное соглашение с Данией, чтобы снять ограничения на свое военное присутствие в Гренландии.

Как сообщает Bloomberg, первоначальное соглашение, подписанное в 1951 году и измененое в 2004 году, требует от США "консультироваться и информировать" Данию и Гренландию, прежде чем вносить существенные изменения в военные операции или объекты США в Гренландии.

Источники издания сообщили, что американские переговорщики хотят переработать эту формулировку, чтобы убедиться, что США вообще не столкнутся с какими-либо ограничениями при разработке своих планов. По их словам, детали такого соглашения все еще обсуждаются.

"Как только все вовлеченные стороны окончательно согласуют детали, они будут обнародованы", - сказала пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

В то же время посольство Дании в Вашингтоне отказалось от комментариев.

Bloomberg отмечает, что это предложение соответствует собственному описанию того, чего хочет Трамп. В среду он объявил о "рамках будущего соглашения" по Гренландии после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе, но воздержался от предоставления подробностей.

"Мы все будем работать вместе. И на самом деле НАТО будет вовлечено в наши дела", - отметил Трамп журналистам.

Как добавляет издание, окончательное соглашение обезвредит то, что оказалось самой серьезной угрозой для трансатлантического альянса со времен основания Организации Североатлантического договора после Второй мировой войны.

Bloomberg ранее сообщал, что рамочное соглашение, объявленное Трампом, будет предусматривать размещение американских ракет, права на добычу полезных ископаемых, направленные на избежание китайских интересов и усиление присутствия НАТО в Арктике.

В обмен на это Трамп выполнит обещание не вводить тарифы против европейских стран.

Возобновление усилий по миру в Украине на фоне ситуации в Гренландии

Как сообщал УНИАН, западные СМИ пишут, что США продолжили переговоры между Россией и Украиной, пытаясь восстановить темп, потерянный из-за Гренландии, которая отодвинула на второй план дискуссии о будущем Киева.

Politico отметило, что Гренландия сыграла важную роль в последней попытке закончить войну в Украине. В частности, решение президента США Дональда Трампа встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским свидетельствует о возобновлении усилий по достижению мира.

Издание добавило, что ситуация вокруг Гренландии вселила в Украину и ее союзников надежду на то, что этот раунд переговоров может привести к более значимому прогрессу в прекращении войны.

