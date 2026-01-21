Трамп прав: CNN объяснил, зачем США нужна Гренландия

Москва также десятилетиями расширяет свое военное присутствие в Арктике, инвестируя миллиарды долларов в новые и существующие объекты.

Хотя требования президента США Дональда Трампа передать ему Гренландию возмутительны, этот остров является ключевым активом в гонке за контроль над Арктикой, которую пока, без сомнения, выигрывает Россия. Об этом пишет канал CNN.

"Доминирование Москвы обеспечено тем, что она контролирует примерно половину суши и половину исключительной морской экономической зоны к северу от Северного полярного круга. Две трети жителей Арктики - жители РФ. Россия также контролирует более 60% ВВП региона", - говорится в статье.

Отмечается, что Москва также десятилетиями расширяет свое военное присутствие в Арктике, инвестируя миллиарды долларов в новые и существующие объекты.

CNN утверждает, что в настоящее время в арктическом регионе насчитывается 66 крупных военных объектов и сотни оборонительных сооружений и форпостов. 30 из них находятся в России, а 36 - в странах НАТО: 15 в Норвегии, 9 в Канаде, 8 в США, 3 в Гренландии и одна в Исландии. С вступлением в НАТО Финляндии и Швеции Арктика фактически оказалась разделенной на две почти равные части, однако Гренландия остается большим пробелом в защите Альянса. В статье добавили:

"Беспокойство вызывает и то, что Москва в последние годы инвестировала значительные средства в модернизацию своего атомного подводного флота, который является основой ее военной мощи в Арктике. Набираясь опыта от войны в Украине, Россия также улучшила свои возможности в сфере радаров, ракет и беспилотников".

Посягательство Трампа на Гренландию

Дональд Трамп, который ранее обещал наказать европейцев дополнительными пошлинами за защиту Гренландии, в среду объявил, что пока не будет их вводить. Это заявление он сделал после встречи в Давосе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

