Трамп использует Гренландию для отвлечения внимания от Украины, - экс-генсек НАТО

Президент США Дональд Трамп использует в отношении Гренландии такую же риторику, которую используют "бандиты" из России и Китая, которых он должен был контролировать.

Такое заявление сделал изданию Financial Times бывший генсек НАТО и бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен.

При чем тут Украина

Он отметил, что Трамп использует Гренландию "как оружие массового отвлечения внимания от реальных угроз", таких как война РФ против Украины.

Расмуссен, который был премьер-министром Дании с 2001 по 2009 год, а затем генсеком НАТО 5 лет, сказал, что Трамп знаком с тактикой отвлечения внимания.

"Меня действительно беспокоит, что внимание всего мира сейчас сосредоточено на том, что не представляет угрозы ни для Европы, ни для США - а именно, на Гренландии, дружественном союзнике США, вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что должно быть в центре внимания прямо сейчас: как заставить Путина сесть за стол переговоров по Украине?".

Вопрос с Гренландией

Издание отметило, что Трамп шокировал Европу своими агрессивными заявлениями о том, что он может применить военную силу против союзника по НАТО - Дании, если та не согласиться отдать под контроль США Гренландию.

"Для меня это был болезненный процесс. С детства я считал США естественным лидером свободного мира. Я даже говорил о США как о мировом полицейском", - поделился экс-генсек НАТО, который отправлял датские войска воевать вместе с США в Афганистане.

"Теперь мы видим, как США используют риторику, очень близкую к той, которую используют "бандиты" из Москвы и Пекина, которых они должны контролировать", - отметил Расмуссен.

Что будет дальше

Он добавил: "Разногласия на Западе играют на руку России. Я уверен, что Москва надеется, что Гренландия станет айсбергом, который потопит НАТО. Так что это выходит за рамки Дании и Гренландии… Завоевание Гренландии будет концом мирового порядка, каким мы его знаем".

Бывший генсекретарь НАТО предложил Дании представить Трампу три конкретных предложения.

По его словам, соглашение об обороне 1951 года, которое дает США значительную власть над Гренландией, должно быть "обновлено и модернизировано", чтобы дать больше подробностей о том, где Вашингтон и НАТО "могли бы и должны" создать больше военных баз.

Издание напомнило, что в настоящее время у США в Генландии есть только одна военная база, на которой дислоцированы 150 военных. А во времена холодной войны на острове у США было 17 объектов и более 10 тыс. военных.

Помимо этого, как считает Расмуссен, Дания должна предложить инвестиционное соглашение для привлечения американских денег в разработку полезных ископаемых в Гренландии, а также соглашение о стабильности и устойчивости, "чтобы предотвратить влияние России и Китая".

Ситуация вокруг Гренландии

Вчера стало известно, что опытные немецкие военные вылетели в Гренландию. Там они должны будут изучить, где и как на острове можно провести крупные учения совместно с Данией.

А 14 января телеканал NBC News сообщил, что США идея Трампа купить Гренландию обойдется в $700 млрд. Такая оценка сумма была определена учеными и бывшими должностными лицами США.

