Пошлины отменяются: Трамп заявил о формировании основы соглашения по Гренландии

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не будет вводить новые пошлины против ряда стран Европы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля на фоне их недовольства политикой США в отношении Гренландии.

Такое заявление американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social. По его словам, была сформирована основа будущего соглашения по Гренландии.

"На основе очень продуктивной встречи, которую я провел с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии и, фактически, всему Арктическому региону. Это решение, если оно будет реализовано, будет прекрасным для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО", – говорится в сообщении.

Трамп заявил, что также ведутся дополнительные обсуждения по системе противовоздушной обороны "Золотой купол", поскольку это касается Гренландии.

"Вице-президент Джей Ди Венс, государственный секретарь Марко Рубио, специальный посланник Стив Виткофф и другие лица, при необходимости, будут отвечать за переговоры – они будут подчиняться непосредственно мне", – добавил президент США.

Амбиции Трампа в отношении Гренландии: последние новости

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп заявил, что США не будут использовать силу для установления контроля над Гренландией и "вежливо просят" продать им этот остров. Американский лидер сказал, что "ни одна страна не сможет обеспечить безопасность Гренландии, за исключением США".

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Гренландия является стратегическим активом США, который они никому не собираются отдавать.

