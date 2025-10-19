Латвия, Литва и Эстония укрепляют оборону, ожидая новой агрессии Кремля.

На фоне войны в Украине и роста напряженности на восточном фланге НАТО страны Балтии - Латвия, Литва и Эстония - активно укрепляют оборону, восстанавливают сети укрытий и готовят население к потенциальному конфликту с Россией, пишет NBC.

В столице Латвии, Риге, на десятках зданий появились зеленые таблички со словом "patvertne" - "убежище", указывающие на укрытие в случае атаки. Эти знаки стали символом новой боевой готовности города, который пристально следит за своим агрессивным восточным соседом.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что его страна находится "на передовой" и уже развила определенную устойчивость перед угрозой Кремля. Он подчеркнул, что Латвия активно развивает дроновые инициативы и инвестирует в оборону вместе с союзниками по НАТО.

Американский дипломат Мэтью Уитакер предупредил, что будущий конфликт может начаться не с танков, а с кибератак на критическую инфраструктуру:

"Первым выстрелом следующей войны будут не танки через Сувалкский пролив. Это будет уничтожение аэропортов или киберудары".

Бывший председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр согласился, что война будущего будет другой, а президент Европарламента Роберта Метсола признала, что Запад "слишком долго игнорировал предупреждения Балтии" о российской угрозе.

Латвия уже построила забор на границе с Россией, отсоединилась от российской энергосети, снесла советский мемориал в Риге и переименовала улицу возле российского посольства в "улицу Независимости Украины".

Бывшая заместитель мэра Риги Линда Озола рассказала, что город восстанавливает систему укрытий, создает запасы продовольствия и разрабатывает мобильное приложение для быстрого поиска убежищ. По ее словам, главная цель - быть готовыми к любому развитию событий:

"Правда не является хорошей - у нас есть сумасшедший сосед, который хочет уничтожить нашу страну. И он этого даже не скрывает".

Ранее бывший руководитель отдела ЦРУ в Центре борьбы с терроризмом, руководитель Центра киберопераций и информационных операций Роберт Данненберг заявил, что если россияне будут продолжать запускать дроны или отправлять самолеты на территорию НАТО, то рано или поздно эти средства будут сбиты.

Зато The Times писало, что НАТО принимает комплекс мер против дроновых провокаций в Европе. Теперь аэропорты все больше инвестируют в радары, радиосканеры и акустические датчики, но все еще в значительной степени полагаются на визуальное подтверждение для небольших самолетов.

