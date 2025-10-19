Министр обороны Германии надеется, что закон о военной службе начнет действовать в начале 2026 года.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что нужно восстановить военный призыв всех молодых мужчин в стране, поскольку это будет сдерживающим сигналом для России. Об этом он сказал в интервью газете "Bild am Sonntag", передает Spiegel.

"Если мы снова будем призывать всех мужчин одного возраста и собирать данные обо всех годных к военной службе, это также будет замечено в России. Другими словами: это тоже является сдерживающим фактором!", - подчеркнул политик.

Таким образом в случае возникновения чрезвычайной военной ситуации, которую необходимо предотвратить в соответствии с Основным законом, призыв на военную службу, который был приостановлен в 2011 году, немедленно возобновится.

"Тогда мы должны знать, кто готов к службе, а кто нет", - отметил Писториус.

Также министр подчеркнул, что отмена окружных военных комиссий, связанная с приостановлением призыва, является серьезной ошибкой.

"Сейчас мы строим новые, современные структуры. С середины 2027 года мы будем готовы. Тогда мы сможем снова проводить призыв по всей территории страны", - заверил он.

По словам Писториуса, он хочет, чтобы закон о военной службе начал действовать в начале 2026 года.

"Я уверен, что мы это сделаем. Все в Бундестаге знают: речь идет о безопасности Германии", - добавил политик.

Германия и Россия - последние новости

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна готовит план противодействия гибридной войне России. В частности политик обвинил Россию в попытках дестабилизировать Германию и Европу с помощью саботажа, шпионажа, убийств, кибератак и целенаправленной дезинформации.

"Путин просчитался. Мы не дадим себя запугать. Мы будем защищаться от этого", - заверил он.

Также Мерц признал, что Путин ведет войну против Германии. По его словам, российский диктатор стремится "перевернуть политический порядок Европы с ног на голову", и именно поэтому, подчеркнул он, Германия поддерживает Украину. Кроме того, канцлер ответил, думал ли он о том, чтобы позвонить Путину.

"Я, конечно, думаю об этом. Я просто вижу, что сейчас любая попытка поговорить с ним заканчивается еще более жесткими атаками по Украине", - добавил Мерц.

