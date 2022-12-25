И без того немногочисленные программы сотрудничества между странами стали заложниками ситуации в Иране.

Германия приостановила программы финансово-экономической помощи Ирану из-за ситуации в этой стране. Об этом сообщает Федеральное министерство экономики и защиты климата ФРГ.

Так, Германия приостановила гарантии по экспортным кредитам и инвестициям, германо-иранский энергетический диалог, программу обучения менеджеров и программу торговых ярмарок.

"Исключения могут быть разрешены только по надежным гуманитарным причинам", – заявили в министерстве.

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В качестве причины обозначена "очень серьезная ситуация в Иране" без указания подробностей.

Санкции Запада против Ирана

Иран много лет находится под западными – прежде всего американскими – санкциями. В 2015 года между Ираном с одной стороны и США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией с другой стороны было достигнуто соглашение о снятии части санкций в обмен на контроль МАГАТЭ над ядерными объектами Ирана.

Эта так называемая "ядерная сделка" просуществовала до 2018 года, когда президент США Дональд Трамп объявил о выходе его страны из соглашения.

С того времени обсуждается возможность вернуться к "ядерной сделке", однако без видимого продвижения. Шансы возобновления договора стали еще более призрачными с началом поставок иранского оружия России для применения в войне против Украины.

Также страны Запада начали вводить новые санкции против Ирана за жестокое подавление народных протестов в 2022 году.

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